В Азербайджане родители требуют отменить запрет на ношение хиджабов

В Баку и других городах Азербайджана в последние недели обострилась социальное напряжение, вызванное запретом властей носить в школе хиджаб – мусульманский платок, закрывающий ученицам волосы.

Дискуссия относительно этой детали одежды идёт в Азербайджане давно – почти с момента обретения независимости, но столь резких протестов, как сейчас, не было уже несколько лет. Дело дошло до прямых столкновений родителей учащихся с полицией и погромов учебных заведений. Бакинские правоохранители задержали 65 радикально настроенных верующих, пытавшихся провести несанкционированную акцию перед зданием министерства образования Азербайджана, в ней участвовали 200 человек. Они требовали снять запрет на ношение девочками хиджаба в общеобразовательных школах. Участники акции, вооружённые дубинками, оказали активное сопротивление силам правопорядка, 20 сотрудников полиции получили ранения.

Очевидно, что президент Азербайджана Алиев и его окружение пожинают плоды "многовекторной" политики, когда они пытались усидеть сразу на трёх стульях. Алиев лебезил перед Западом, заигрывал с Израилем и делал всё для реализации планов Анкары по созданию "Великого Турана". Своими руками (и, конечно, не без помощи турецких проповедников) он взрастил в стране целый пласт религиозных радикалов, а теперь неумело оправдывается за арест известного исламского священнослужителя Абгуля Сулейманова, резко раскритиковавшего запрет хиджабов.

Сегодня власти республики пытаются переложить ответственность на соседний Иран, который якобы подогревает протестные настроения. Однако причину кризиса стоит искать не столько в хиджабе, сколько в модели государственного управления страны, которая официально преподносится как светская и демократическая, а на самом деле всё больше напоминает тоталитарный строй. Государство, от имени которого выступает чиновничье-олигархический класс Азербайджана, постоянно вмешивается во все сферы общественной и частной жизни, стремясь регламентировать буквально всё: от школьной формы до общественной повестки. Не желая считаться ни с мнением сограждан, ни с требованиями традиций, Алиев и Ко противопоставляют себя подавляющему большинству населения собственной страны.