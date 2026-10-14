Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.75 - 98.50

Задержанный пожаловался Акыйкатчы на избиения в отделении милиции

313  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джалал-Абадской области 48-летний мужчина, содержащийся в СИЗО, заявил о применении пыток со стороны сотрудников милиции. Институт Акыйкатчы направил материалы в областную прокуратуру для проверки изложенных фактов и принятия предусмотренных законом мер.

Как сообщили в институте, 9 октября сотрудники уполномоченного представительства Акыйкатчы в регионе посетили учреждение № 53 Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) в городе Манасе. Во время мониторинга к ним обратился гражданин А.Т.Т., находившийся в карантинном отделении следственного изолятора.

Мужчина рассказал, что после задержания подвергся физическому насилию и был вынужден подписать признательные показания.

По его словам, 28 сентября сотрудники органов внутренних дел задержали его в селе Сары-Булак Сузакского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 "Присвоение или растрата вверенного имущества" УК КР.

Ночью задержанного доставили в Сузакский РОВД. Как утверждает заявитель, во время допроса сотрудник оперативного подразделения применил к нему физическую силу и принудил подписать признательные показания.

Затем мужчину перевезли в пункт общественной милиции в селе Октябрьском, где, по его словам, он провел двое суток без еды. 1 октября его вновь доставили в районный отдел внутренних дел.

А.Т.Т. сообщил, что 3 октября сотрудники милиции повторно применили к нему насилие. По утверждению задержанного, его били дубинкой по ягодицам и голове, а также наносили удары руками в область ушей и груди. Кроме того, он пожаловался на оскорбления.

Мужчина попросил Акыйкатчы содействовать защите его прав, проверить законность действий сотрудников органов внутренних дел и дать правовую оценку предполагаемым фактам насилия, причинения телесных повреждений, угроз и унижения человеческого достоинства.

При содействии сотрудников уполномоченного представительства Акыйкатчы задержанный прошел медицинское освидетельствование. По его итогам была оформлена документация в соответствии со Стамбульским протоколом, который предусматривает международные стандарты расследования и документирования пыток и других видов жестокого обращения.

Материалы обращения направлены в Джалал-Абадскую областную прокуратуру для проведения проверки, правовой оценки изложенных обстоятельств и принятия мер в соответствии с законодательством.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462291
Теги:
Джалал-Абадская область, права человека, пытки, акыйкатчы, милиция, СИЗО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  