Задержанный пожаловался Акыйкатчы на избиения в отделении милиции

В Джалал-Абадской области 48-летний мужчина, содержащийся в СИЗО, заявил о применении пыток со стороны сотрудников милиции. Институт Акыйкатчы направил материалы в областную прокуратуру для проверки изложенных фактов и принятия предусмотренных законом мер.

Как сообщили в институте, 9 октября сотрудники уполномоченного представительства Акыйкатчы в регионе посетили учреждение № 53 Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) в городе Манасе. Во время мониторинга к ним обратился гражданин А.Т.Т., находившийся в карантинном отделении следственного изолятора.

Мужчина рассказал, что после задержания подвергся физическому насилию и был вынужден подписать признательные показания.

По его словам, 28 сентября сотрудники органов внутренних дел задержали его в селе Сары-Булак Сузакского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 "Присвоение или растрата вверенного имущества" УК КР.

Ночью задержанного доставили в Сузакский РОВД. Как утверждает заявитель, во время допроса сотрудник оперативного подразделения применил к нему физическую силу и принудил подписать признательные показания.

Затем мужчину перевезли в пункт общественной милиции в селе Октябрьском, где, по его словам, он провел двое суток без еды. 1 октября его вновь доставили в районный отдел внутренних дел.

А.Т.Т. сообщил, что 3 октября сотрудники милиции повторно применили к нему насилие. По утверждению задержанного, его били дубинкой по ягодицам и голове, а также наносили удары руками в область ушей и груди. Кроме того, он пожаловался на оскорбления.

Мужчина попросил Акыйкатчы содействовать защите его прав, проверить законность действий сотрудников органов внутренних дел и дать правовую оценку предполагаемым фактам насилия, причинения телесных повреждений, угроз и унижения человеческого достоинства.

При содействии сотрудников уполномоченного представительства Акыйкатчы задержанный прошел медицинское освидетельствование. По его итогам была оформлена документация в соответствии со Стамбульским протоколом, который предусматривает международные стандарты расследования и документирования пыток и других видов жестокого обращения.

Материалы обращения направлены в Джалал-Абадскую областную прокуратуру для проведения проверки, правовой оценки изложенных обстоятельств и принятия мер в соответствии с законодательством.