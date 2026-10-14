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В Кыргызстане госслужащих и бизнесменов обучают механизмам ГЧП

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В регионах Кыргызстана проходят обучающие семинары для государственных и муниципальных служащих, а также предпринимателей по подготовке инвестиционных проектов и привлечению частного капитала. Мероприятия организует Центр государственно-частного партнёрства (ГЧП) при Национальном агентстве по инвестициям.

По данным ведомства, обучение проводится с начала 2026 года. Участники изучают законодательство, механизмы государственно-частного партнёрства, подготовку и реализацию проектов, а также возможности привлечения инвесторов.

В Таласе более 30 государственных и муниципальных служащих завершили базовый курс, организованный совместно с Секретариатом Регионального инвестиционного совета, и получили сертификаты.

В Бишкеке, Чуйской и Нарынской областях состоялись тренинги по продвинутой программе "Структурирование и управление проектами ГЧП в Кыргызской Республике". Участники рассмотрели современные подходы к разработке инфраструктурных проектов с привлечением частных инвестиций.

Отдельное внимание уделяется работе с предпринимателями. В Караколе на заседании Регионального инвестиционного совета Иссык-Кульской области представителям бизнеса презентовали действующие инициативы в сфере ГЧП и провели тематический семинар.

В Джалал-Абадской области в рамках выездного "Информационно-консультационного каравана" предпринимателям разъяснили механизмы государственной поддержки и привлечения инвестиций. Обсуждались вопросы выделения земельных участков, развития инфраструктуры, получения разрешений, налогообложения и финансирования проектов.

Кроме того, Национальное агентство по инвестициям совместно с Центром ГЧП организовало серию семинаров "Инвестиционный вектор: возможности регионов и устойчивое развитие" во исполнение поручения президента Садыра Жапарова.

Параллельно специалисты Центра проводят мониторинг действующих проектов государственно-частного партнёрства.

Обучающие и консультационные мероприятия продолжатся в октябре и до конца 2026 года. Их цель заключается в повышении квалификации госслужащих, информировании предпринимателей о возможностях ГЧП и содействии подготовке инвестиционных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/462297
Теги:
бизнес, инвестиции, Кыргызстан, чиновник
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