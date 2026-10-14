Почему деньги дорожают, а цены не снижаются? Взгляд экономиста Катасонова

В очередном выпуске подкаста на YouTube-канале "Абстрактное Понимание" экономист Валентин Катасонов рассказал о ситуации на финансовых рынках Турции, отношениях Анкары с Россией и США, проблемах с топливом и эффективности борьбы с инфляцией. Особое внимание он уделил денежно-кредитной политике Банка России.

Разговор начался с событий в Турции, где экономист недавно побывал. По его словам, в сентябре на фондовом рынке страны произошёл серьёзный обвал, затронувший инвестиционные фонды и крупных участников рынка. Катасонов также упомянул сообщения о задержаниях инвесторов и трейдеров, однако признал, что обстоятельства произошедшего ещё требуют изучения.

Другой темой стала судьба российских зенитных ракетных систем С-400, поставленных Турции в 2019 году. Экономист напомнил, что соглашение о поставках было заключено в 2017 году и имело не только военно-техническое, но и политическое значение. По его мнению, сделка отражала сближение Москвы и Анкары после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.

Однако в последующие годы отношения двух государств осложнились. Турция стремилась одновременно развивать сотрудничество с Россией и сохранять военно-технические связи с США.

Катасонов считает, что Анкара постепенно пересматривает внешнеполитические приоритеты, поскольку заинтересована в приобретении американских истребителей F-35. По его оценке, необходимость модернизации вооружений может подтолкнуть турецкое руководство к пересмотру прежних договорённостей с Москвой.

В подкасте он также рассказал о возможных вариантах дальнейшей судьбы комплексов С-400. Среди них экономист назвал передачу систем Саудовской Аравии или Объединённым Арабским Эмиратам, а также возвращение России. При этом речь шла о предположениях, а не о подтверждённых решениях.

Отдельно обсудили изменение баланса сил на Ближнем Востоке. Катасонов затронул тему оборонного сотрудничества Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. По его мнению, подобные договорённости могут повлиять на расстановку сил в регионе, хотя политические интересы участников не всегда совпадают.

Следующей темой стала ситуация на топливном рынке. Экономист поделился наблюдениями, сделанными во время пребывания в Турции. По его словам, он не заметил там дефицита бензина или очередей на автозаправочных станциях.

В России, по его оценке, проблемы с обеспечением топливом сохраняются. Катасонов связал происходящее с международными процессами, включая удары по энергетической инфраструктуре и изменения поставок нефтепродуктов на мировой рынок.

В ходе обсуждения затронули и позицию президента США Дональда Трампа. Экономист высказал мнение, что ситуация на международном энергетическом рынке влияет на стоимость топлива в Соединённых Штатах, а через неё и на инфляцию. Он также упомянул опрос общественного мнения, участники которого возлагали ответственность за рост цен на американского президента.

Наиболее острая часть беседы касалась денежно-кредитной политики центральных банков. Обсуждая Турцию, Катасонов отметил, что страна продолжает бороться с высокой инфляцией при помощи жёстких монетарных мер. Он сравнил турецкий опыт с российским, поставив вопрос об эффективности высоких процентных ставок.

Особенно подробно экономист остановился на действиях Банка России. В беседе обсуждалось сохранение ключевой ставки на уровне 14% на сентябрьском заседании регулятора.

Катасонов напомнил, что официальная инфляционная цель Банка России составляет 4%. По его словам, на протяжении последних лет фактический рост цен неоднократно превышал установленный ориентир.

Экономист считает, что применяемые методы борьбы с инфляцией не дают ожидаемого результата, а высокая стоимость заёмных средств создаёт дополнительные трудности для экономики.

Для обоснования своей позиции он рассказал о сравнении ключевых ставок и инфляции примерно в двадцати странах. По его утверждению, в большинстве рассмотренных государств эти показатели относительно близки друг к другу.

Российскую ситуацию Катасонов назвал необычной. По его оценке, в отдельные периоды ключевая ставка Банка России примерно вдвое превышала темпы роста потребительских цен.

Продолжая тему, экономист обратился к истории инфляционного таргетирования. Он напомнил, что эта модель денежно-кредитной политики получила распространение в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Одной из первых стран, внедривших такой подход, стала Новая Зеландия.

Катасонов считает, что в России необходимо более строго оценивать результаты работы финансового регулятора. В этой связи он подверг критике деятельность председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Экономист напомнил о переходе к плавающему валютному курсу рубля и высказал мнение, что отказ от прежней политики валютных интервенций вызывает вопросы с точки зрения конституционной задачи Банка России по защите и обеспечению устойчивости национальной валюты.

При этом такая оценка отражает позицию самого Катасонова и не означает установленного нарушения законодательства.

В целом беседа была посвящена взаимосвязи экономических и политических процессов, влиянию международных отношений на финансовые рынки и последствиям решений центральных банков. На примерах Турции, России и США экономист рассмотрел, как внешнеполитические события, энергетические проблемы и денежно-кредитная политика могут отражаться на состоянии национальных экономик.