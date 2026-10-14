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В Кыргызстане запустили цифровую систему для работы с инвесторами в региона

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В Кыргызской Республике начался перевод процесса сопровождения региональных инвестиционных проектов в электронный формат. Местные руководители и представители органов власти прошли обучение работе с обновленной Автоматизированной информационной системой (АИС) "Инвестиции".

Основная цель обучения - повышение цифровой грамотности служащих, автоматизация сопровождения проектов, а также интеграция данных о региональных инициативах в национальную цифровую экосистему. Внедрение системы позволит упростить взаимодействие инвесторов с госорганами за счет применения принципа "единого окна".

Специализированные практические занятия организовало Национальное агентство по инвестициям при президенте КР совместно с Академией государственного управления (АУПКР) и ОАО "Түндүк".

В ходе обучения участники на практике освоили функционал системы, механизмы межведомственного электронного взаимодействия, а также порядок внесения и обновления информации об инвестиционных предложениях регионов.

Полученные знания и навыки позволят представителям местных органов власти эффективнее работать с инвестиционной базой данных и оперативнее сопровождать проекты на местах.


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URL: https://www.vb.kg/462308
Теги:
инвестиции, информационные технологии, Кыргызстан
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