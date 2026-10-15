Будущее наступило. Корреспондент VB.KG протестировала расчет по руке

"Забыли дома кошелек и разрядился телефон? На кассе это больше не проблема - теперь для покупок достаточно одной вашей ладони". С такого заявления началась ежегодная презентация MTalX от MBANK, на которой побывала корреспондент VB.KG. Главным событием вечера стала презентация MPay Alakan - первой в Кыргызстане технологии биометрических платежей по рисунку вен. И хотя подобная система уже внедрена и успешно функционирует в соседнем Казахстане, для отечественного финансового рынка это принципиальный шаг вперед, переводящий безналичные расчеты на совершенно новый уровень.

По масштабу и подаче закрытый показ MTalX напоминал презентации ведущих мировых технологических компаний. Организаторы отказались от скучных докладов с цифрами в пользу наглядных демонстраций в режиме реального времени.

CEO MBANK Марат Торалиев вышел на сцену и лично провел первую транзакцию с помощью нового сервиса: он поднес ладонь к компактному POS-терминалу MKassa, и списание средств за покупку прошло за долю секунды.

Наглядным подтверждением простоты технологии стало выступление блогера Мекена Кемеля. На глазах у всего зала он за две минуты зарегистрировал свою ладонь через мобильное приложение и сразу же совершил реальную оплату. В специально оборудованных демо-зонах в фойе отсканировать свою ладонь и привязать ее к банковскому счету в этот вечер смогли абсолютно все присутствующие гости и журналисты.

С технической точки зрения процесс выглядит одновременно простым и технологичным. Покупателю достаточно поднести руку к инфракрасному датчику терминала. Сканер мгновенно считывает индивидуальный рисунок вен под кожей и преобразует его параметры в зашифрованный цифровой код.

Представители банка подробно разъяснили гостям вопросы безопасности: такой ключ невозможно скопировать, перехватить или подделать с помощью высококачественной фотографии или муляжа, так как датчики реагируют именно на узор капилляров и циркуляцию крови. Сами изображения вен не хранятся на устройствах в открытом виде, а финансовая транзакция направляется напрямую с привязанного счета клиента.

Запуск MPay Alakan стал органичным продолжением собственной платежной технологии MPay, которую банк презентовал ранее для офлайн-платежей без зависимости от интернет-соединения. Внедрение расчетов по ладони призвано еще сильнее упростить повседневный пользовательский сценарий: если сначала наличные деньги уступили место пластиковым картам, а затем карты сменились смартфонами, то теперь из цепочки оплаты убирается любое промежуточное устройство.

Как объявили на презентации, массовое внедрение биометрической оплаты в Кыргызстане начнется уже в ближайшее время. MBANK запускает процесс установки совместимых терминалов MKassa и точек регистрации в торговых заведениях по всей стране. Одной из первых крупных площадок, где покупатели смогут опробовать расчеты взмахом руки в реальных условиях, станет сеть гипермаркетов "Азия"