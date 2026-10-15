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Марко Мариотти: "Каждый потерянный день имеет значение"

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Во время международной конференции TECHNOVATION 2026 в Ташкенте корреспондент VB.KG поговорил с президентом Филип Моррис Интернешнл по странам Южной Азии, Индокитаю и СНГ Марко Мариотти. В центре разговора были взаимодействие бизнеса и государства, развитие новых технологий, инвестиционный климат и интерес международного бизнеса к Кыргызстану.

Господин Мариотти, начнем с самой конференции. Что такое TECHNOVATION и зачем сегодня нужна такая площадка?

Компании несут ответственность не только за развитие собственного бизнеса, но и за то, чтобы делиться опытом и знаниями. Именно поэтому мы создали TECHNOVATION. Для нас это площадка о том, как инновации могут менять жизнь людей к лучшему. Мы убеждены: технологии имеют настоящий смысл тогда, когда помогают улучшать качество жизни.

Сегодня особенно важно, чтобы государство и бизнес больше общались друг с другом. Чем больше такого обмена, тем быстрее могут проходить реформы и развиваться экономика. Мы хотели собрать на одной площадке представителей государства, бизнеса и СМИ, чтобы обсуждать актуальные вопросы и искать решения. TECHNOVATION как раз помогает соединить инновации, общественный интерес и практические решения, способные сделать жизнь людей лучше.

Одной из тем конференции стали инновации. Какие условия необходимы, чтобы новые технологии развивались и привлекали инвестиции?

Для международного бизнеса очень важны предсказуемость и стабильность. Инвестор должен понимать правила в сфере налогов, таможни, производства и реализации продукции. Капитал идет в страны, которые демонстрируют заботу о людях и готовы создавать условия для решений, улучшающих их жизнь. Такая государственная позиция дает международному бизнесу уверенность продолжать долгосрочные инвестиции.

С инновациями ситуация сложнее. Чрезмерное регулирование может замедлить развитие новых технологий, а отсутствие правил может создавать риски для общества. Поэтому здесь особенно важен баланс, которого можно достичь через диалог между государством и бизнесом. Особенно когда речь идет об инновационных продуктах, связанных со здоровьем: чем быстрее государство вырабатывает понятные, научно обоснованные правила, тем быстрее общество может осознанно принять новые решения. Регулирование должно обеспечивать людям достоверную информацию, необходимую для принятия решения, а данные следует анализировать не после, а непосредственно в процессе формирования правил и условий.

Технологии зачастую развиваются быстрее, чем законодательство. Что делать государству, если новая технология появляется раньше, чем для нее успевают сформировать правила?

Это становится все более распространенной ситуацией. В таких случаях важно, чтобы бизнес и государственные органы постоянно находились в диалоге. Сначала собрать и проанализировать доступные данные, затем сформировать пропорциональные правила и продолжать оценивать результаты уже после их введения. Такой подход позволяет регулировать инновации без неоправданной задержки. В вопросах, связанных со здоровьем людей, каждый потерянный день имеет значение.

Законодательство необходимо постепенно адаптировать к новым реалиям, изучая при этом опыт других стран. Окончательное решение, конечно, остается за государством, а задача бизнеса заключается в том, чтобы предоставить максимально полную и корректную информацию о новой технологии и возможных последствиях ее применения. Это особенно важно для совершеннолетних курильщиков: научно обоснованное регулирование и понятная информация помогают им принимать решения в пользу потенциально менее вредных альтернатив по сравнению с продолжением курения. Для ФМИ это и есть практический смысл инноваций: дать курильщикам, которые иначе продолжили бы курить, лучший выбор.

Если говорить уже о вашем собственном опыте, ФМИ также много лет развивает новые технологические направления. С чего началась эта работа?

Еще в начале 1990-х годов мы начали искать ответ на вопрос, можно ли изменить сам процесс курения. Тогда мы пришли к выводу, что ключевую роль играет горение, но технологий, которые позволили бы реализовать такую идею, еще не было.

Нам пришлось ждать развития науки и технологий. Когда появились необходимые разработки, устройства и более совершенные аккумуляторы, мы смогли перейти к первым экспериментам.

Один из первых прототипов появился в конце 1990-х годов, но оказался слишком большим, тяжелым и дорогим, и потребители его не приняли. Мы не отказались от идеи. Компания создала собственный исследовательский центр, увеличила инвестиции в разработки и начала привлекать ученых и специалистов из разных областей.

Это стало многолетним технологическим проектом, который продолжается и сегодня. Мы продолжаем развивать это направление, опираясь на научные исследования, данные и новые технологические возможности. За каждой цифрой стоят реальные люди. Если 800 тысяч совершеннолетних пользователей полностью переходят от курения к использованию бездымных альтернатив, для нас это не просто статистика, а 800 тысяч отдельных поводов отметить позитивное изменение. Именно такой результат показывает, зачем нужны инновации, способные улучшать жизнь людей.

И наконец, о Кыргызстане. Почему наша страна важна для международного бизнеса и что такие компании могут дать стране?

Для международного бизнеса важна каждая страна, независимо от ее размера. Кыргызстан для нас также имеет значение. Мы присутствуем здесь уже много лет и считаем, что международные компании должны не только развивать свой бизнес, но и вносить вклад в развитие стран, где работают. Мы готовы продолжать инвестировать там, где видим долгосрочную заинтересованность государства в улучшении жизни людей, открытый диалог и понятные правила для ответственного бизнеса.

У меня с Бишкеком связаны теплые воспоминания еще с 1990-х годов. Я всегда хотел побывать здесь во время Всемирных игр кочевников.

Надеюсь, что однажды TECHNOVATION пройдет и в Бишкеке. Такая площадка могла бы собрать представителей государства, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения вопросов, важных для развития страны.

Автор: Тасиль Токтосунова


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URL: https://www.vb.kg/462328
Теги:
инвестиции, Узбекистан, Центральная Азия, Кыргызстан
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