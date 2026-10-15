Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 97.75 - 98.50

От инвестиций до новых технологий: что обсуждали на TECHNOVATION 2026

258  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте представители бизнеса, государства и науки обсудили, как технологии меняют экономику и какие условия нужны для их развития

Что сегодня делает страну привлекательной для инвесторов? Как инновации меняют уже работающий бизнес? И почему технологическое развитие невозможно без специалистов, инвестиций и готовности компаний меняться?

Об этом говорили 30 сентября в Ташкенте на международной конференции TECHNOVATION 2026. Мероприятие прошло в JW Marriott Tashkent и собрало представителей государственных структур Узбекистана, международного бизнеса, науки и экспертного сообщества.

TECHNOVATION организована Philip Morris International как глобальная площадка для обсуждения научных и технологических инноваций и трансформации бизнеса. В 2026 году конференции также проходили в Вашингтоне, Стокгольме и Рабате, а Ташкент стал одной из новых площадок проекта.

Узбекистан как пример для инвесторов

Конференцию открыл президент Philip Morris International по странам Южной Азии, Индокитаю и СНГ Марко Мариотти.

В своем выступлении он отметил изменения, произошедшие в Узбекистане за последнее десятилетие. По его словам, страна создает условия, которые привлекают международный бизнес и инвестиции.

Одним из показателей интереса инвесторов стал Ташкентский международный инвестиционный форум. Как отмечалось на конференции, в рамках форума были заключены соглашения и контракты более чем на $40 млрд, а его участниками стали представители 100 стран.

При этом речь шла не только об объеме инвестиций. Для долгосрочного сотрудничества важны инфраструктура, квалифицированные кадры, развитие технологий и понятные условия для бизнеса.

Инновация не всегда выглядит как новый продукт

Одной из центральных сессий стала дискуссия об инвестициях в инновационную трансформацию. Представители энергетики, IT, производства и науки обсуждали, как технологические решения меняют привычные процессы.

Показательный пример привела The Coca-Cola Company Uzbekistan. Генеральный директор компании Казумаса Мукаэ рассказал о работе над эффективным использованием ресурсов. Одна из задач компании заключается в сокращении объема воды, необходимого для производства одного литра напитка.

Это пример того, что инновации могут происходить не только на этапе создания нового продукта. Технологии позволяют совершенствовать оборудование и производственные процессы, экономить ресурсы и повышать эффективность.

В дискуссии также приняли участие представители Yashil Energiya, EPAM Uzbekistan и Академии наук Узбекистана.

Что дальше для региона

В ходе конференции неоднократно звучала мысль о том, что Центральная Азия становится все более заметной для международного бизнеса. Страны региона конкурируют за инвестиции, технологии и специалистов, одновременно развивая собственные рынки.

На этом фоне опыт Узбекистана представляет интерес и для соседних государств. Речь идет не только о привлечении капитала, но и о создании условий, при которых инвестиции превращаются в новые производства, рабочие места, технологии и компетенции.

Для Кыргызстана этот вопрос также актуален. Стране важно не только привлекать инвесторов, но и создавать среду, в которой долгосрочные проекты могут развиваться, а бизнес, государство и экспертное сообщество могут регулярно обмениваться опытом.

TECHNOVATION 2026 в Ташкенте стала одной из площадок, где такой диалог вышел за рамки отдельной отрасли. В центре внимания оказались уже не просто новые технологии, а то, как они могут становиться частью реальной экономики и менять привычные подходы к ведению бизнеса.

Автор: Тасиль Токтосунова


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462336
Теги:
инвестиции, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  