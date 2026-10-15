От инвестиций до новых технологий: что обсуждали на TECHNOVATION 2026

В Ташкенте представители бизнеса, государства и науки обсудили, как технологии меняют экономику и какие условия нужны для их развития

Что сегодня делает страну привлекательной для инвесторов? Как инновации меняют уже работающий бизнес? И почему технологическое развитие невозможно без специалистов, инвестиций и готовности компаний меняться?

Об этом говорили 30 сентября в Ташкенте на международной конференции TECHNOVATION 2026. Мероприятие прошло в JW Marriott Tashkent и собрало представителей государственных структур Узбекистана, международного бизнеса, науки и экспертного сообщества.

TECHNOVATION организована Philip Morris International как глобальная площадка для обсуждения научных и технологических инноваций и трансформации бизнеса. В 2026 году конференции также проходили в Вашингтоне, Стокгольме и Рабате, а Ташкент стал одной из новых площадок проекта.

Узбекистан как пример для инвесторов

Конференцию открыл президент Philip Morris International по странам Южной Азии, Индокитаю и СНГ Марко Мариотти.

В своем выступлении он отметил изменения, произошедшие в Узбекистане за последнее десятилетие. По его словам, страна создает условия, которые привлекают международный бизнес и инвестиции.

Одним из показателей интереса инвесторов стал Ташкентский международный инвестиционный форум. Как отмечалось на конференции, в рамках форума были заключены соглашения и контракты более чем на $40 млрд, а его участниками стали представители 100 стран.

При этом речь шла не только об объеме инвестиций. Для долгосрочного сотрудничества важны инфраструктура, квалифицированные кадры, развитие технологий и понятные условия для бизнеса.

Инновация не всегда выглядит как новый продукт

Одной из центральных сессий стала дискуссия об инвестициях в инновационную трансформацию. Представители энергетики, IT, производства и науки обсуждали, как технологические решения меняют привычные процессы.

Показательный пример привела The Coca-Cola Company Uzbekistan. Генеральный директор компании Казумаса Мукаэ рассказал о работе над эффективным использованием ресурсов. Одна из задач компании заключается в сокращении объема воды, необходимого для производства одного литра напитка.

Это пример того, что инновации могут происходить не только на этапе создания нового продукта. Технологии позволяют совершенствовать оборудование и производственные процессы, экономить ресурсы и повышать эффективность.

В дискуссии также приняли участие представители Yashil Energiya, EPAM Uzbekistan и Академии наук Узбекистана.

Что дальше для региона

В ходе конференции неоднократно звучала мысль о том, что Центральная Азия становится все более заметной для международного бизнеса. Страны региона конкурируют за инвестиции, технологии и специалистов, одновременно развивая собственные рынки.

На этом фоне опыт Узбекистана представляет интерес и для соседних государств. Речь идет не только о привлечении капитала, но и о создании условий, при которых инвестиции превращаются в новые производства, рабочие места, технологии и компетенции.

Для Кыргызстана этот вопрос также актуален. Стране важно не только привлекать инвесторов, но и создавать среду, в которой долгосрочные проекты могут развиваться, а бизнес, государство и экспертное сообщество могут регулярно обмениваться опытом.

TECHNOVATION 2026 в Ташкенте стала одной из площадок, где такой диалог вышел за рамки отдельной отрасли. В центре внимания оказались уже не просто новые технологии, а то, как они могут становиться частью реальной экономики и менять привычные подходы к ведению бизнеса.

Автор: Тасиль Токтосунова