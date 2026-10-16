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Представитель Минюста КР обсудил в Ташкенте развитие судебной экспертизы

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В Ташкенте состоялась Международная научно-практическая конференция "Тенденции и перспективы развития судебной экспертизы". Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

Форум был приурочен к 75-летию Республиканского центра судебной экспертизы имени Х. Сулаймоновой при Минюсте Узбекистана. В работе конференции принял участие заместитель председателя Судебно-экспертной службы при МЮ КР Сагынбек Самидин уулу.

Мероприятие объединило представителей экспертных учреждений, научного сообщества, государственных органов и профильных организаций из 11 стран. Конференция стала профессиональной площадкой для обмена научно-практическим опытом и обсуждения ключевых векторов развития судебно-экспертной сферы.

В центре внимания участников находились вопросы совершенствования экспертных методик, повышения качества и обоснованности заключений, а также укрепления взаимодействия между судебными органами и экспертными структурами. Особый акцент был сделан на внедрении современных научных разработок и цифровых технологий в повседневную практику.

Кроме того, эксперты детально обсудили возможности применения искусственного интеллекта в судебной экспертизе, цифровизацию экспертного производства и интеграцию передового международного опыта для повышения точности и эффективности исследований.


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URL: https://www.vb.kg/462341
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, судмедэкспертиза
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