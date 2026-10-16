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Британские инвесторы изучают потенциал минеральных ресурсов Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Мээримбек Койчуманов встретился с генеральным директором Eurasia Critical Minerals Organisation Росом Ландом и представителями посольства Великобритании. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере критических минералов, привлечение иностранных инвестиций и развитие минерально-сырьевой базы Кыргызстана.

Мээримбек Койчуманов представил инвестиционные возможности страны, рассказал о перспективах отрасли и условиях реализации совместных проектов.

Отдельное внимание участники встречи уделили взаимодействию с международными партнерами, обмену опытом и внедрению современных технологий и практик.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и дальнейшей проработке инвестиционных инициатив в сфере критических минералов.


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URL: https://www.vb.kg/462364
Теги:
Великобритания, инвестиции, сотрудничество, Кыргызстан
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