Британские инвесторы изучают потенциал минеральных ресурсов Кыргызстана

Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Мээримбек Койчуманов встретился с генеральным директором Eurasia Critical Minerals Organisation Росом Ландом и представителями посольства Великобритании. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере критических минералов, привлечение иностранных инвестиций и развитие минерально-сырьевой базы Кыргызстана.

Мээримбек Койчуманов представил инвестиционные возможности страны, рассказал о перспективах отрасли и условиях реализации совместных проектов.

Отдельное внимание участники встречи уделили взаимодействию с международными партнерами, обмену опытом и внедрению современных технологий и практик.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и дальнейшей проработке инвестиционных инициатив в сфере критических минералов.