Кыргызстан и Россия планируют создать совместный центр правовой помощи

Кыргызстан и Россия намерены создать совместный центр правовой помощи для оперативного решения правовых вопросов граждан обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы по итогам рабочей встречи Джамили Джаманбаевой и уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, состоявшейся 16 октября в Москве.

Стороны обсудили создание рабочей группы с участием компетентных органов двух государств. Ей предстоит определить основные направления деятельности центра, распределить полномочия и разработать согласованные механизмы защиты прав граждан.

Как отмечается в сообщении, подобный проект не имеет аналогов на пространстве СНГ.

Кроме того, омбудсмены договорились проработать вопрос назначения общественных советников и помощников на территориях Кыргызстана и России. Они будут содействовать гражданам в получении юридических консультаций, подготовке обращений и взаимодействии с государственными органами.

Отдельное внимание участники встречи уделили повышению правовой грамотности населения, информированию граждан о законодательстве двух стран и доступных механизмах защиты прав.

Также обсуждалось взаимодействие общественных и молодежных советов при институтах омбудсменов Кыргызстана и России.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в правозащитной сфере.

Напомним, 30 сентября Яна Лантратова посетила Кыргызстан и встретилась с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.