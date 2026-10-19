Инвесторы предложили построить онкологическую клинику на базе КГМА

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров встретился с председателем международной компании James Cubitt & Partners Суададом Сумайдаи и представителями компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главной темой переговоров стала инициатива строительства Национальной клиники для лечения онкологических заболеваний на базе Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева.

Предполагаемый объем инвестиций составляет 500 млн долларов. Проект предусматривает внедрение современных технологий лучевой терапии. Стороны обсудили возможности его дальнейшей проработки и реализации.

Встреча стала продолжением переговоров, начатых в июне 2026 года. Равшанбек Сабиров представил инвестиционный потенциал Кыргызстана, рассказал о совершенствовании законодательства, развитии государственно-частного партнерства и создании условий для иностранных инвесторов.

"Кыргызстан заинтересован в привлечении долгосрочных инвестиций и реализации проектов, которые будут способствовать развитию экономики, созданию рабочих мест и внедрению современных технологий. Мы открыты к сотрудничеству с международными инвесторами и готовы содействовать проработке перспективных инициатив", - отметил он.

Кроме того, участники встречи рассмотрели возможности привлечения британских инвесторов к другим проектам в Кыргызстане. Обсуждалось также использование международного опыта James Cubitt & Partners в проектировании, инженерном консультировании и управлении проектами.