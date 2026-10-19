Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 97.70 - 98.70

Инвесторы предложили построить онкологическую клинику на базе КГМА

377  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров встретился с председателем международной компании James Cubitt & Partners Суададом Сумайдаи и представителями компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главной темой переговоров стала инициатива строительства Национальной клиники для лечения онкологических заболеваний на базе Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева.

Предполагаемый объем инвестиций составляет 500 млн долларов. Проект предусматривает внедрение современных технологий лучевой терапии. Стороны обсудили возможности его дальнейшей проработки и реализации.

Встреча стала продолжением переговоров, начатых в июне 2026 года. Равшанбек Сабиров представил инвестиционный потенциал Кыргызстана, рассказал о совершенствовании законодательства, развитии государственно-частного партнерства и создании условий для иностранных инвесторов.

"Кыргызстан заинтересован в привлечении долгосрочных инвестиций и реализации проектов, которые будут способствовать развитию экономики, созданию рабочих мест и внедрению современных технологий. Мы открыты к сотрудничеству с международными инвесторами и готовы содействовать проработке перспективных инициатив", - отметил он.

Кроме того, участники встречи рассмотрели возможности привлечения британских инвесторов к другим проектам в Кыргызстане. Обсуждалось также использование международного опыта James Cubitt & Partners в проектировании, инженерном консультировании и управлении проектами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462409
Теги:
Великобритания, инвестиции, онкология, строительство, Кыргызстан, здоровье, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  