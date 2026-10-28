Кыргызстан и Азербайджан обсудили развитие санаториев и курортов

Кыргызстан и Азербайджан обсудили возможности привлечения инвестиций в развитие санаторно-курортной инфраструктуры и оздоровительного туризма. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.

Вопросы сотрудничества рассмотрели на встрече заместителя главы Национального агентства по инвестициям Дамирбека Бикулова с председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахибом Мамедовым.

В ходе переговоров Сахиб Мамедов рассказал об опыте Азербайджана в управлении современными санаторно-курортными комплексами и организации оздоровительного отдыха.

Отмечалось, что Кыргызстан обладает значительным потенциалом для развития лечебно-оздоровительного туризма. В частности, минеральные и термальные источники, горноклиматические курорты и природные ресурсы Иссык-Куля создают условия для реализации инвестиционных проектов.

Развитие современной санаторно-курортной инфраструктуры может способствовать увеличению туристического потока, созданию новых возможностей для бизнеса и экономическому развитию регионов.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом и расширении сотрудничества в сфере оздоровительного туризма.