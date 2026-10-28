Президент рассказал о $100 млн от Ширшова на ипотеку и равноправии регионов

"Алексей Ширшов предоставил государству беспроцентный кредит на 100 млн долларов сроком на десять лет для реализации ипотечной программы". Об этом президент Садыр Жапаров сообщил в интервью порталу super.kg.

По словам главы государства, средства были предоставлены около десяти дней назад. Деньги поступили в Министерство финансов, после чего их перечислили Государственной ипотечной компании (ГИК).

"Недавно он предоставил Государственной ипотечной компании 100 млн долларов в виде беспроцентного кредита сроком на десять лет. Я поручил направить 50 млн долларов на строительство ипотечного жилья в южных регионах страны и еще 50 млн долларов - в северных", - рассказал президент.

Жапаров подчеркнул, что при распределении государственных средств власти придерживаются принципа равномерного развития регионов.

"В целом, на какую бы сферу мы ни выделяли средства, стараемся распределять их поровну между югом и севером. Оба региона должны развиваться одинаково, поскольку половина нашего населения проживает на юге, а другая половина - на севере", - отметил он.

Глава государства также объяснил, почему считает условия предоставленного кредита выгодными для страны.

"Как я уже говорил во время встречи с населением, через десять лет эти средства будут стоить значительно меньше из-за инфляции. Самое главное, что кредит беспроцентный", - пояснил президент.

Отдельно Садыр Жапаров высказался о возвращении Алексея Ширшова в Кыргызстан после многолетнего пребывания за границей.

"У него больше нет прежней личной финансовой заинтересованности. Думаю, он безмерно счастлив, что спустя 11 лет смог вернуться на родину, где родился и вырос. Я и сам четыре года прожил за границей и хорошо знаю цену Родине. Даже если ты миллиардер, но не можешь приехать на родину хотя бы на один день, то и твои миллиарды теряют всякий смысл", - заявил Садыр Жапаров.