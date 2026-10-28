Канат Эшатов: Нефтетрейдеры КР наладили альтернативные поставки ГСМ

Несмотря на кризис, отечественным нефтетрейдерам Кыргызстана удалось оперативно наладить альтернативные каналы поставок ГСМ из Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, Турции и ряда европейских стран, а также заключить прямые контракты с крупными китайскими производителями. Об этом президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов заявил на круглом столе: "Рынок нефтепродуктов Кыргызстана в условиях трансформации международной топливно-энергетической сферы: вызовы и возможности региональных механизмов сотрудничества".

"Наши компании смогли найти возможности для импорта. Ситуация стабилизировалась в том числе благодаря августовским встречам Кабинета министров с крупными производителями из КНР, в частности China Petroleum, на заводах которых побывали представители наших компаний. Если раньше автоцистернами возили лишь небольшие объемы, то сегодня пошли первые крупные партии по железной дороге. Например, компания "Шоро" доставила состав из 60 вагонов: контракты заключены примерно на 10 тысяч тонн бензина и 5 тысяч тонн дизельного топлива", - сказал он.

Мероприятие организовано "Ой Ордо".