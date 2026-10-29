Кыргызстан намерен привлечь инвестиции в добычу и переработку сырья

29 октября глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров встретился с представителями компании Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Стороны обсудили перспективы привлечения инвестиций, развития промышленного производства и реализации новых проектов в Кыргызстане.

Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям.

Особое внимание участники встречи уделили возможностям сотрудничества в сфере добычи и переработки минерального сырья, внедрения современных технологий и реализации инвестиционных проектов.

"Кыргызская Республика заинтересована в привлечении долгосрочных инвестиций, развитии промышленного производства и внедрении современных технологий. Мы открыты к сотрудничеству с международными компаниями и готовы рассматривать инициативы, направленные на эффективное использование ресурсного потенциала страны, создание новых производств и укрепление инвестиционной привлекательности Кыргызстана", - отметил Равшанбек Сабиров.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении переговоров и изучении перспективных направлений инвестиционного сотрудничества.

Ожидается, что возможная реализация совместных проектов будет способствовать привлечению капитала, внедрению современных технологий и развитию промышленного потенциала Кыргызстана.