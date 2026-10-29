В Чолпон-Ате проходит чемпионат мира по конному туризму

В Чолпон-Ате на побережье Иссык-Куля проходит чемпионат мира по спортивному туризму на конных дистанциях. В соревнованиях принимают участие сборные Кыргызстана, России, Германии, Казахстана и Узбекистана.

Чемпионат проводится с 25 по 30 октября 2026 года под эгидой Международной федерации спортивного туризма. Организатором выступает Федерация спортивного туризма Кыргызской Республики.

Первым соревновательным этапом стала длинная дистанция с ориентированием на местности. Эта дисциплина требует от участников уверенного управления лошадью, умения ориентироваться, выбирать оптимальный маршрут, рассчитывать время и распределять силы на протяжении всей дистанции.

Проведение чемпионата мира на Иссык-Куле способствует развитию спортивного туризма в Кыргызстане. Международные соревнования позволяют спортсменам обмениваться опытом, укреплять спортивные связи и демонстрировать возможности страны для развития конного туризма.

Предыдущий чемпионат мира по конному туризму состоялся в 2025 году в Республике Татарстан (Россия). Тогда сборная Кыргызстана завоевала серебряные медали. В составе команды выступали Анастасия Фролова и Александра Краснослободцева.

В этом году обе спортсменки вновь представляют Кыргызстан и борются за призовые места.

Соревновательная программа продолжается. Впереди участников ждут короткая дистанция с преодолением препятствий, командная гонка и эстафета.

Итоги чемпионата подведут 30 октября. В этот же день состоится церемония награждения победителей и призёров.