"Дордой" стал чемпионом Молодёжной лиги Кыргызстана по футболу

Бишкекский футбольный клуб "Дордой" стал победителем Молодёжной лиги Кыргызстана сезона 2026 года, обыграв в финале "Мурас Юнайтед" со счётом 2:1.

Финальный этап турнира прошёл 28–29 октября на учебно-тренировочной базе "Мурас Юнайтед". За чемпионский титул боролись четыре команды.

В полуфиналах "Дордой" победил АФИМ со счётом 3:1, а "Мурас Юнайтед" разгромил АФ РКОР - 3:0. В матче за третье место АФИМ одержал победу над АФ РКОР со счётом 3:2 и завоевал бронзовые медали.

Впервые в истории турнира Кыргызский футбольный союз предусмотрел денежные вознаграждения для призёров. Общий призовой фонд составил 55 тысяч долларов США.

Чемпион "Дордой" получил 25 тысяч долларов, серебряный призёр "Мурас Юнайтед" - 15 тысяч, АФИМ - 10 тысяч, а занявший четвёртое место АФ РКОР - 5 тысяч долларов.

Лучшим игроком финального этапа признан Актан Ишенбеков ("Дордой"), лучшим вратарём - Элмырза Бактыбеков, а лучшим бомбардиром стал Ратбек Акматов (АФИМ).

После финала состоялась церемония награждения с участием представителей Кыргызского футбольного союза, профессиональной футбольной лиги и руководства клуба "Дордой".

Молодёжная лига Кыргызстана была основана в 2024 году и направлена на развитие молодых футболистов и подготовку резерва для профессиональных клубов и национальных сборных страны.