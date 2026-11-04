Более 3,3 тысячи кыргызстанцев оформили "Балага суйунчу" через "Тундук"

С момента запуска услуги по оформлению пособия "Балага суйунчу" через мобильное приложение "Тундук" поступило 3 384 заявления. Это 38% от общего числа обращений за выплатой.

Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

По данным ведомства, с 14 октября по 2 ноября 2026 года на получение единовременного пособия поступило 8 910 заявлений. Из них 3 384 поданы через мобильное приложение "Тундук", ещё 5 526 (62%) приняты через центры обслуживания населения и органы ЗАГС.

Согласно представленным данным, заявления поступили на 4 548 мальчиков (51%) и 4 362 девочек (49%). Кроме того, зарегистрировано 202 заявления при рождении двойни и 12 заявлений при рождении тройни и более детей.

Напомним, размер единовременного пособия "Балага суйунчу" составляет 4 тысячи сомов на каждого новорождённого. При рождении двойни, тройни и более детей предусмотрена выплата в размере 50 тысяч сомов на каждого ребёнка.

В ведомстве отметили, что возможность дистанционной подачи заявлений позволяет сократить административные процедуры и повысить доступность государственной поддержки семей.