Кыргызстан и Ganfeng Lithium подписали меморандум о сотрудничестве

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров и вице-президент китайской компании Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Чжу Тяньлун подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ предусматривает развитие инвестиционного сотрудничества, в том числе в горнодобывающей промышленности, внедрение современных технологий и проработку перспективных проектов на территории Кыргызстана.

"Для Кыргызстана важно развивать сотрудничество с международными компаниями, заинтересованными в реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Мы открыты к внедрению современных технологий, обмену опытом и проработке инициатив, которые будут способствовать развитию отраслей экономики и укреплению инвестиционного потенциала страны", - отметил Равшанбек Сабиров.

В рамках меморандума стороны намерены обмениваться информацией и совместно изучать возможности реализации инвестиционных инициатив.