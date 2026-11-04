Погода
$ 87.44 - 87.83
€ 97.30 - 98.30

Кыргызстан и Ganfeng Lithium подписали меморандум о сотрудничестве

225  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров и вице-президент китайской компании Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Чжу Тяньлун подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ предусматривает развитие инвестиционного сотрудничества, в том числе в горнодобывающей промышленности, внедрение современных технологий и проработку перспективных проектов на территории Кыргызстана.

"Для Кыргызстана важно развивать сотрудничество с международными компаниями, заинтересованными в реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Мы открыты к внедрению современных технологий, обмену опытом и проработке инициатив, которые будут способствовать развитию отраслей экономики и укреплению инвестиционного потенциала страны", - отметил Равшанбек Сабиров.

В рамках меморандума стороны намерены обмениваться информацией и совместно изучать возможности реализации инвестиционных инициатив.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462814
Теги:
инвестиции, Китай, меморандум, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  