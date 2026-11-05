Осень 2026 года войдет в учебники истории как время, когда европейский социальный контракт окончательно оказался разорван. Пока улицы Парижа и Франкфурта пылают в огне молодежного бунта, кабинеты Брюсселя и национальных столиц судорожно ищут козлов отпущения, панически боясь взглянуть в зеркало, отмечает ВЭС24.

Беспорядки разрастаются

Хеллоуин в этом году стал для Старого Света поистине страшным праздником. Вместо сладостей поколение Z потребовало у правительств отчета за украденное будущее. Акции под лаконичным лозунгом "Поколение Z решает" прокатились по Германии, обнажив глубочайший кризис государственной машины. Мирные шествия против возвращения воинской повинности и нищенского финансирования школ мгновенно мутировали в уличные войны. Во Франкфурте-на-Майне разъяренная толпа крушила оружейные магазины и сжигала баррикады, в результате их действий на больничные койки было отправлено более сотни стражей порядка. Министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек с нескрываемым ужасом констатировал: "У всех нас в памяти остались те кадры из Франции - мародерство, подожженные дома... Франция не должна стать образцом в этом отношении". Но вирус насилия уже перекинулся через Рейн. В Париже, где протесты против дороговизны жизни и развала системы образования идут третью неделю, сгорела историческая ратуша Лиможа, а ущерб бизнесу исчисляется сотнями миллионов евро. Простые граждане оказываются заложниками этого хаоса. "Мой друг считает, что это гражданская война во Франции, но я так не думаю. Субботние события были чем-то совершенно иным", - делится наболевшим парижанка Элизабет, стоя у разбитых витрин.

Институциональный паралич и польский раскол

Если на западе бунтует улица, то в Восточной Европе трещит по швам сам государственный аппарат. Польша оказалась на грани конституционной катастрофы: политические элиты перешли от словесных пикировок к физическому захвату институтов власти. В стране вспыхнули протесты после того, как судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровская решила отстранить председателя трибунала Богдана Свенчковского и его зама Бартоломея Соханьского от исполнения обязанностей. У здания трибунала собрались сотни протестующих, полиция сообщила о задержании трех человек. Премьер-министр Дональд Туск, пытаясь зачистить Конституционный трибунал от ставленников оппозиции, фактически санкционировал полицейский рейд на высший суд страны. Ответ не заставил себя ждать: президент Кароль Навроцкий экстренно развернул борт номер один, прервав визит в Сенегал, и лично прорвался через полицейские кордоны в здание трибунала. В Варшаве заговорили о государственном перевороте.

Пытаясь оправдать жесткие действия и консолидировать электорат, Туск рефлекторно достал из нафталина привычный козырь, обвинив оппонентов в связях с пророссийскими силами и "армией ботов". "Демократическое правовое государство не может поддаться насилию, независимо от того, насколько сильны внешние силы, поддерживающие атаку", - пафосно заявил Туск в телеобращении. Однако за этой риторикой скрывается банальная борьба за выживание правящей коалиции перед лицом грядущих выборов и тотального недоверия общества к любым институтам власти.

Как поясняет AP, высшие судебные органы Польши, включая Конституционный трибунал, стали одним из главных камней преткновения в отношениях между нынешним проевропейским правительством и оппозиционной национал-консервативной партией "Право и справедливость" (PiS). Критики в Польше и ЕС обвиняют PiS, находившуюся у власти с 2015 по 2023 год, в установлении политического контроля над ключевыми судебными институтами, в том числе над Конституционным трибуналом.

Проевропейское правительство Дональда Туска, которое пришло к власти в 2023 году, пообещало восстановить независимость судебной системы. Однако с тех пор усилия правительства наталкиваются на президентское вето двух сменявших друг друга глав государств, связанных с PiS, в том числе нынешнего президента Навроцкого.

Анатомия гнева и театр абсурда

Юг Европы горит не менее ярко. В Лиссабоне и Порту полиция штурмует палаточные лагеря студентов, требующих решения жилищного кризиса, ведь аренда в Португалии за десятилетие взлетела более чем вдвое. В Милане для усмирения толпы, протестующей против инфляции, властям пришлось привлекать армейские подразделения. Европейская мечта о сытой и безопасной жизни разбилась о суровую реальность: милитаризация бюджетов, разрыв экономических связей и навязанная зеленая повестка сделали базовые блага недоступными для большинства. Не желая признавать собственную экономическую несостоятельность, европейские лидеры запустили масштабный театр абсурда по поиску виновных. Французский центр винит ультралевых анархистов, немецкие правые - миграционную политику ХДС, а польский премьер - Москву. Любопытно, что изначально вектор обвинений был направлен за океан. Как точно и едко подметил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами, первые реакции европейских элит были откровенно антиамериканскими. "Не ожидал, что так будут нападать на своего основного союзника... за океаном", - отметил Путин, назвав последующие попытки свалить вину на Москву "явным перебором", за которым скрывается неспособность глав стран ЕС взять на себя ответственность за происходящее.

Крах центризма и призрак радикализации

Итогом этого социального цунами становится агония традиционного центризма. Эпоха компромиссов ушла в прошлое. Социология неумолима: почти 70% французов и испанцев открыто заявляют о разочаровании в демократии западного образца. Люди устали от политиков, которые используют их боль как трамплин для предвыборных кампаний. Марин Ле Пен во Франции уже примеряет президентскую мантию, обещая навести порядок, пока Макрон выглядит "хромой уткой", не способной защитить даже собственный Лувр от протестующих студентов. "Гнев студентов идет снизу, от нас самих. Политики ищут козлов отпущения, но не задаются вопросом, почему все это произошло. Нам страшно, и мы чувствуем себя брошенными", - бьет в самую точку двадцатипятилетняя Лина из студенческого союза.

Европа сегодня напоминает огромный старый дом, в котором одновременно замкнуло проводку и прорвало трубы. И пока жильцы ожесточенно спорят, кто из соседей подбросил спичку, крыша над их головами продолжает рушиться. Брюссельские коридоры замерли в страхе: расширение Евросоюза, по сути, заморожено, ведь принимать новых членов в "горящий дом" больше некому и незачем.