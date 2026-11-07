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В Кыргызстане рассмотрят возможность продления соглашения с "Чаарат ЗААВ"

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Национальное агентство по инвестициям при Президенте КР рассмотрит возможность продления соглашения о режиме стабилизации с ЗАО "Чаарат ЗААВ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, 6 ноября глава агентства Равшанбек Сабиров встретился с представителями компании. Стороны обсудили ход реализации инвестиционного проекта, выполнение обязательств и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Представители "Чаарат ЗААВ" рассказали об изменениях в структуре собственности компании, текущей инвестиционной деятельности и планах дальнейшего развития.

Особое внимание уделили действующему соглашению о режиме стабилизации и возможности его продления. Национальное агентство рассмотрит этот вопрос совместно с профильными подразделениями с учётом требований законодательства Кыргызстана.

"Для нас важно, чтобы инвестиционные проекты не только способствовали развитию экономики страны, но и приносили ощутимую пользу регионам и местным жителям. Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы успешно реализовывали свои проекты, создавали рабочие места, развивали производство и вносили вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики", - отметил Равшанбек Сабиров.

Кроме того, участники встречи обсудили социальную ответственность компании и её взаимодействие с жителями Чаткальского района.

Отмечается, что "Чаарат ЗААВ" оказывает поддержку местному населению и участвует в реализации социально значимых инициатив.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и продолжении диалога по реализации инвестиционного проекта.


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URL: https://www.vb.kg/462887
Теги:
инвестиции, Кыргызстан
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