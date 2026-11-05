Как получить прибыль на снижении Nasdaq?

В октябре 2026 года американский индекс технических компаний Nasdaq снизился, показав худший месячный результат с марта 2025 года. Почему инвесторы выходят из акций ИТ-компаний США и как инвесторам получить от этого прибыль?

Почему Nasdaq снизился в октябре?

Главным фактором распродажи стали опасения по поводу растущих расходов на искусственный интеллект. Alphabet, Meta Platforms, Amazon и Microsoft инвестируют значительные средства в строительство дата-центров, закупку ускорителей вычислений и развитие облачных сервисов. Однако участники рынка все чаще задаются вопросом, когда эти вложения начнут приносить достаточную прибыль.

Проблема заключается не в отсутствии спроса на ИИ, а в соотношении расходов и финансовой отдачи. Если капитальные затраты растут быстрее выручки, свободный денежный поток компании может сокращаться, даже когда её бизнес продолжает расширяться. В такой ситуации инвесторы начинают пересматривать стоимость акций, которые ранее покупали в расчете на быстрый рост прибыли. Участники рынка отмечают, что именно сомнения в окупаемости инвестиций в ИИ стали одним из ключевых факторов октябрьского снижения Nasdaq.

Дополнительным поводом для распродажи стала корпоративная отчетность. В конце октября Amazon и Intel представили результаты и прогнозы, усилившие опасения инвесторов. Amazon сохранила ориентир капитальных затрат на 2026 год на уровне около 220 млрд. долларов, тогда как расходы на развитие ИИ продолжили оказывать давление на денежный поток. Intel, в свою очередь, столкнулась с проблемами в сегменте персональных компьютеров и предупредила о сложностях с восстановлением свободного денежного потока.

На технологический сектор влияли и условия финансирования. Высокая стоимость заимствований делает строительство дата-центров и расширение вычислительных мощностей дороже, особенно если компании финансируют часть инвестиций за счет выпуска облигаций. По данным Reuters, рост расходов на ИИ на фоне увеличения стоимости заемного капитала стал дополнительным источником беспокойства для инвесторов.

Кроме того, распродажа технологических акций отражает изменение отношения инвесторов к риску. После продолжительного роста рынка участники стали внимательнее оценивать не только потенциал искусственного интеллекта, но и цену, которую приходится платить за участие в этой тенденции. В результате по мнению инвесторов даже сильная выручка уже не всегда гарантирует рост акций. На этом фоне Nasdaq потерял около 8,5% снизившись за октябрь до уровня 28500 пунктов. Таким образом, если бы вы вложили 1000 долларов в снижение индекса с консервативным мультипликатором х3, то ваша прибыль составила бы 255 долларов.

Что будет с американскими технологическими компаниями в ноябре?

Если бизнес крупных IT-компаний продолжит расти, а инвестиции в ИИ начнут приносить более заметную финансовую отдачу, прошедшая коррекция может стать отличной возможностью для приумножения своих средств.

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