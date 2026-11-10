От автосервиса до швейных цехов: что производят в учреждениях ГСИН

В исправительных учреждениях Кыргызстана осуждённые не только шьют одежду и изготавливают мебель, но и ремонтируют автомобили, производят национальные калпаки и осваивают новые направления производства.

Некоторые предприятия выполняют коммерческие заказы, в том числе для частных лиц, а готовая продукция поставляется даже за пределы страны

Об этом корреспонденту "Вечернего Бишкека" во время пресс-тура рассказал заместитель начальника управления материально-технического обеспечения и развития производства ГСИН Майрамбек Исаев.

По его словам, в последние годы ведомство уделяет особое внимание развитию производственных участков, привлечению инвесторов и созданию рабочих мест для осуждённых. При этом речь идёт не только об изготовлении продукции для внутренних нужд исправительных учреждений, но и о работе с внешними заказчиками.

Одним из таких примеров стал автосервис, открытый на территории исправительного учреждения № 1 в селе Молдовановка.

Как рассказал Исаев, мастерская начала работать в середине 2025 года. Сегодня здесь трудятся 14 осуждённых, которые выполняют различные виды ремонта автомобилей. В частности, работники занимаются кузовными и малярными работами, ремонтом двигателей и коробок передач, а также химчисткой автомобильных салонов.

Особенность этого производства заключается в том, что воспользоваться услугами мастерской могут не только государственные учреждения, но и обычные автовладельцы. По словам представителя ГСИН, заказы принимаются через государственное предприятие "Келечек", которое занимается организацией производственной деятельности и реализацией продукции исправительных учреждений.

При этом стоимость некоторых услуг существенно отличается от расценок частных автомастерских Бишкека.

В качестве примера Майрамбек Исаев привёл покраску одной автомобильной детали.

По его оценке, в столичных автосервисах подобная работа может обойтись примерно в 8 тыс. сомов, тогда как в мастерской исправительного учреждения её стоимость составляет от 2,5 до 3 тыс. сомов. Таким образом, разница в цене может достигать 5 тыс. сомов.

Исаев отметил, что развитие подобных мастерских позволяет не только обеспечивать осуждённых оплачиваемой работой, но и предоставлять услуги внешним заказчикам.

Вместе с тем организация автомобильного ремонта требует специального оборудования, материалов и подготовки работников. Поэтому осуждённые осваивают необходимые операции непосредственно на производстве. Ещё одним направлением, о котором рассказал представитель ГСИН, стало производство осветительного оборудования.

По его словам, в исправительном учреждении № 1 при участии инвесторов из Китая организуется сборка светильников.

Для размещения оборудования предусмотрено помещение размером 30 на 18 метров.

Планируется, что на новом производстве будут трудиться 25 осуждённых.

Сотрудничество с частными инвесторами, как пояснил Исаев, позволяет развивать направления, требующие дополнительного оборудования и финансовых вложений.

В частности, предприниматели могут организовывать производственные участки на территории исправительных учреждений, обеспечивать их необходимыми материалами и заказами.

Отдельно представитель ГСИН остановился на перспективах возобновления кирпичного производства.

Ранее в учреждении № 1 действовал кирпичный завод, способный выпускать около 5 млн кирпичей за сезон.

Однако со временем оборудование пришло в негодность, и производство пришлось остановить.

Теперь рассматривается возможность запуска нового предприятия с производительностью до 10 млн кирпичей за сезон.

По словам Исаева, реализация проекта позволит не только восстановить выпуск строительных материалов, но и увеличить производственные мощности по сравнению с прежним заводом.

В ходе пресс-тура журналисты также ознакомились с производственными участками исправительного учреждения № 27.

Здесь развиваются швейное и мебельное производства, действуют сварочные мастерские и участки по изготовлению национальных калпаков.

Как рассказал Майрамбек Исаев, одним из наиболее активно развивающихся направлений остаётся пошив одежды.

В учреждении действуют три швейных цеха, где осуждённые выполняют различные заказы.

Один из новых участков начал работать примерно за две недели до посещения журналистов.

На момент пресс-тура здесь трудились 42 осуждённых. В дальнейшем количество работников планируется увеличить до 100 человек.

В цехе изготавливают женскую одежду, в том числе костюмы, брюки и другие изделия.

Готовая продукция проходит контроль качества, после чего направляется заказчикам.

По информации, озвученной во время пресс-тура, часть одежды поставляется в Россию.

Таким образом, швейное производство ориентировано не только на внутренний рынок Кыргызстана, но и на зарубежных покупателей.

При этом для выполнения подобных заказов необходимо соблюдать требования к качеству изделий и срокам поставки.

Исаев пояснил, что работа на производственных участках позволяет осуждённым приобретать профессиональные навыки. Некоторые уже имеют соответствующий опыт, другие впервые знакомятся с новой специальностью.

Помимо швейных цехов, в учреждении № 27 развивается мебельное производство.

Здесь изготавливают столы, стулья, кровати и другие изделия, которые могут использоваться как для внутренних нужд, так и для выполнения заказов.

На производстве осуждённые осваивают работу с материалами, изготовление отдельных деталей и сборку готовой мебели.

В учреждении также работают сварочный цех и мастерская по изготовлению национальных калпаков.

Однако на этом расширение производственной деятельности не заканчивается.

По словам представителя ГСИН, в планах организация выпуска кухонных вытяжек, в том числе современных моделей с бесконтактным управлением жестами.

Реализация такого проекта позволит освоить ещё одно направление производства бытового оборудования.

Говоря об оплате труда, Майрамбек Исаев отметил, что заработная плата осуждённых зависит от вида выполняемой работы, квалификации и объёма заказов.

На отдельных производственных участках она составляет от 5–6 до 30 тыс. сомов.

При этом осуждённые имеют возможность направлять часть заработанных средств своим семьям.

Представитель ГСИН подчеркнул, что развитие производства связано с необходимостью создавать дополнительные рабочие места и обеспечивать учреждения заказами.

Для этого ведомство продолжает сотрудничать с предпринимателями и инвесторами, заинтересованными в организации производства на территории исправительных учреждений.

По словам Исаева, наличие производственных помещений само по себе не гарантирует успешную работу предприятия. Необходимы оборудование, материалы, подготовленные работники и постоянные заказчики.

Именно поэтому важное значение имеет взаимодействие с частным бизнесом.

Сегодня в учреждениях ГСИН уже работают автосервис, швейные и мебельные цеха, мастерские по изготовлению калпаков и другие производственные участки.

Одновременно готовятся новые проекты, связанные со сборкой осветительного оборудования, выпуском строительных материалов и бытовой техники.

Как следует из рассказа Майрамбека Исаева, развитие таких предприятий позволяет расширять ассортимент продукции, привлекать к работе больше осуждённых и создавать условия для получения ими профессиональных навыков.

При этом дальнейшее увеличение количества производств будет зависеть от инвестиций, спроса на продукцию и наличия заказов.