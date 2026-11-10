Почему предприниматели открывают производства в колониях Кыргызстана

Частные предприниматели Кыргызстана развивают производство на территории исправительных учреждений. Одни уже изготавливают мебель и принимают заказы, другие готовятся наладить выпуск автомобильных фильтров. Для инвесторов такое сотрудничество открывает возможность расширить бизнес, а для осуждённых создаёт дополнительные рабочие места.

Об этом во время пресс-тура для журналистов рассказали представители Государственной службы исполнения наказаний и предприниматели, сотрудничающие с ведомством.

Начальник исправительного учреждения № 27 Мирбек Шаршенбеков сообщил, что сегодня здесь содержатся около тысячи осуждённых. Из них порядка 500 заняты трудовой деятельностью, при этом в рамках исполнения поручений руководства страны и ГСИН работой обеспечены 450 человек.

По его словам, на территории учреждения действуют мебельный и сварочный цеха, три швейных производства, а также мастерская по изготовлению национальных калпаков.

Шаршенбеков рассказал, что заработная плата осуждённых зависит от объёма выполненной работы. На производственных участках применяется сдельная система оплаты труда.

Минимальные заработки составляют около 5–6 тыс. сомов, тогда как отдельные работники мебельного цеха могут получать до 30 тыс. сомов в месяц. Денежные средства перечисляются банковскими переводами.

Начальник учреждения также обратил внимание на изменения, которые произошли после расширения производственной деятельности.

По его оценке, трудовая занятость положительно повлияла на дисциплину. У осуждённых появилась возможность регулярно работать, получать заработную плату и помогать своим семьям.

При этом руководство учреждения намерено продолжать открытие новых производственных участков и привлечение осуждённых к оплачиваемому труду.

Одним из предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве с ГСИН, стал инвестор Канатбек уулу Дастан, который занимается производством автомобильных фильтров.

Как рассказал предприниматель, его компания специализируется на изготовлении салонных и воздушных фильтров для различных видов транспорта.

Ассортимент включает фильтры для легковых автомобилей, автобусов, грузовиков HOWO, погрузчиков и экскаваторов.

Ранее производство располагалось на территории свободной экономической зоны. Там предприятие выпускало продукцию и реализовывало её покупателям.

Теперь инвестор рассматривает возможность дальнейшего развития бизнеса в сотрудничестве с государственным предприятием "Келечек" при ГСИН.

По словам Канатбек уулу Дастана, в настоящее время ведётся работа по организации производства автомобильных фильтров на территории исправительного учреждения.

Предприниматель рассчитывает поставлять продукцию не только на внутренний рынок Кыргызстана, но и за его пределы.

В частности, рассматриваются возможности экспорта в Узбекистан и Таджикистан.

Таким образом, речь идёт о производстве, ориентированном на автомобильный рынок и потенциальных зарубежных заказчиков. Однако выпуск фильтров на территории исправительного учреждения пока находится на стадии организации.

Другой пример сотрудничества с бизнесом журналистам представил учредитель и руководитель ОсОО "Элит Хоум" Эрмек Турумбеков.

Его компания уже организовала мебельное производство на территории исправительного учреждения № 1.

По словам предпринимателя, сотрудничество с ГСИН началось около шести месяцев назад. За это время удалось оборудовать производственные помещения, наладить выпуск мебели и обучить осуждённых необходимым навыкам.

Сегодня предприятие занимает около 2 тыс. квадратных метров. Здесь трудятся порядка 50 осуждённых.

Компания специализируется на изготовлении корпусной мебели по индивидуальным заказам. В цехах производят кухонные гарнитуры, шкафы и другие изделия, а также выполняют покрасочные работы.

Готовая мебель поступает заказчикам в Бишкеке и других регионах Кыргызстана.

Как рассказал Турумбеков, основными покупателями пока остаются частные заказчики. При этом компания заинтересована в расширении сотрудничества с организациями и государственными структурами.

Предприниматель объяснил, почему решил организовать производство именно на территории исправительного учреждения.

Одной из причин стала нехватка рабочих кадров. По его словам, мебельные предприятия за пределами учреждений сталкиваются с трудностями при поиске работников.

Сотрудничество с ГСИН позволило привлечь к производству осуждённых, которые проходят обучение и постепенно осваивают необходимые операции.

При этом изготовление мебели по индивидуальным заказам имеет свои особенности.

Турумбеков пояснил, что каждое изделие может отличаться по размерам, конструкции и технологии изготовления. Поэтому при поступлении новых заказов работникам приходится осваивать дополнительные операции.

Предприниматель также рассказал, что серьёзных трудностей при организации производства на территории учреждения не возникло. Необходимое содействие оказали сотрудники ГСИН и государственного предприятия "Келечек".

Материалы для изготовления мебели компания приобретает у поставщиков на внутреннем рынке Кыргызстана.

Однако останавливаться на достигнутом инвестор не намерен.

По словам Эрмека Турумбекова, сейчас ведётся строительство дополнительного производственного помещения площадью около 1 200 квадратных метров.

На новой площадке планируется организовать выпуск мягкой мебели, кроватей и других изделий более высокого ценового сегмента.

Расширение производства позволит увеличить ассортимент продукции и при наличии заказов создать дополнительные рабочие места.

При этом предприниматель отметил, что дальнейшее развитие бизнеса во многом зависит от стабильного спроса.

В настоящее время компания заинтересована не только в индивидуальных заказах, но и в сотрудничестве с государственными учреждениями, в том числе через участие в государственных закупках и заключение договоров.

Эрмек Турумбеков сообщил, что при наличии постоянных заказов и государственной поддержки ОсОО "Элит Хоум" готово продолжать расширение производства и трудоустраивать больше осуждённых.