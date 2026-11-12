Минздрав Кыргызстана внедряет новые стандарты медицинской помощи

Министерство здравоохранения Кыргызстана разработало более 60 алгоритмов диагностики, лечения и оказания медицинской помощи при различных заболеваниях, включая сердечно-сосудистые, почечные и онкологические патологии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, новые алгоритмы также охватывают септические и шоковые состояния. Особое внимание уделяется внедрению стандартных операционных процедур, дорожных карт и единой системы маршрутизации пациентов на всех уровнях здравоохранения.

С 10 по 12 ноября в Бишкеке прошёл цикл обучающих тренингов для специалистов национальных центров, стационаров и центров семейной медицины столицы и Чуйской области. Медицинские работники Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей участвовали в обучении онлайн.

В ходе тренингов ведущие специалисты и главные внештатные эксперты Минздрава представили алгоритмы ведения пациентов, практические методы оказания неотложной помощи и механизмы направления больных между медицинскими учреждениями разного уровня.

В министерстве отмечают, что внедрение единых клинических подходов направлено на повышение качества и доступности медицинской помощи независимо от региона проживания пациента.

Ожидается, что применение новых алгоритмов позволит снизить риски смертности и инвалидности, а также сократить финансовую нагрузку на пациентов и систему здравоохранения.