В Кыргызстане задержаны трое граждан по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч сомов под видом сотрудников милиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, задержаны граждане М.Ш.Г., 1986 года рождения, М.Р.К., 1983 года рождения, и М.Б.Р., 1982 года рождения.

Установлено, что неизвестные лица, представляясь сотрудниками Жайылского районного отдела внутренних дел, путём обмана и введения в заблуждение потребовали у гражданина Ж. уулу А. денежные средства в размере 300 тысяч сомов.

ГКНБ призывает граждан проявлять бдительность, не поддаваться на незаконные требования лиц, представляющихся сотрудниками государственных и правоохранительных органов, а также незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.