Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев обсудил с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдуллой бин Мухаммедом Аль Аш-Шейхом развитие межпарламентских связей, торговли и инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По её данным, встреча состоялась 23 ноября в рамках официального визита председателя Меджлиса Аш-Шура Саудовской Аравии в Кыргызстан.

Марлен Маматалиев отметил, что Кыргызстан заинтересован в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, в том числе в расширении сотрудничества между парламентами двух стран.

"Кыргызстан и Саудовскую Аравию объединяют общие духовные ценности, исторические и культурные связи. Мы высоко ценим Саудовскую Аравию как одного из наших ключевых партнеров в исламском мире. В следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. В преддверии этой знаменательной даты мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества", - сказал он.

Торага предложил заключить меморандум о сотрудничестве между парламентами Кыргызстана и Саудовской Аравии, активизировать работу депутатских групп дружбы и расширить обмен опытом между профильными комитетами и аппаратами. Особое внимание он уделил совершенствованию законотворческой деятельности и цифровизации парламентов.

В ходе обсуждения торгово-экономических отношений Марлен Маматалиев отметил, что, несмотря на рост товарооборота, потенциал сотрудничества используется не в полной мере.

В частности, он поднял вопрос поставок кыргызстанской экологически чистой и халяльной продукции, включая сельскохозяйственные товары и мёд, на рынок Саудовской Аравии.

Кроме того, торага предложил расширить инвестиционное сотрудничество в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, туризма и инфраструктуры. Среди перспективных проектов он назвал Камбаратинскую ГЭС-1, "Ала-Тоо Резорт", "Асман-Сити" и специальную инвестиционную территорию "Тамчы".

Стороны также обсудили расширение договорно-правовой базы, проведение очередного заседания межправительственной комиссии и увеличение количества прямых авиарейсов между двумя странами.

Марлен Маматалиев выразил признательность руководству Саудовской Аравии и Саудовскому фонду развития за поддержку социально-экономических проектов Кыргызстана, включая строительство дорог, школ и других социальных объектов.

Отдельное внимание было уделено вопросам организации хаджа для кыргызстанских паломников, гуманитарному сотрудничеству, расширению возможностей обучения студентов Кыргызстана в вузах Саудовской Аравии, а также развитию связей в сферах туризма и спорта.

В свою очередь, Абдулла бин Мухаммед бин Ибрахим Аль Аш-Шейх поблагодарил кыргызстанскую сторону за приём и отметил значимость Кыргызстана как одного из ключевых партнёров Саудовской Аравии в регионе.

Во встрече также приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Суйунбек Омурзаков, Талайбек Масабиров, Болот Сагынаев, Алишер Козуев, Бактыбек Чойбеков и Улукбек Узакбаев.