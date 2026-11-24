Военная прокуратура КР совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью Главного управления уголовного розыска МВД задержала М. Д. по подозрению в вымогательстве 900 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По её данным, М. Д. представился сотрудником ГКНБ и потребовал 900 тыс. сомов под предлогом содействия в получении документов, необходимых для въезда иностранных граждан в Кыргызстан.

Подозреваемого задержали при получении денег и водворили в изолятор временного содержания.

Проводятся следственные действия.