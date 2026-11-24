Налоговые поступления от предпринимателей рынка "Дордой" увеличились с 400 млн до 900-950 млн сомов.

Об этом 24 ноября сообщил председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов в ходе общения с журналистами в рамках проекта "Открытый кабинет".

По его словам, росту поступлений способствовали отмена электронных товаротранспортных накладных, предоставление налоговых льгот и разъяснительная работа с предпринимателями.

Рынок "Дордой" также стал первой пилотной площадкой для внедрения системы электронной дислокации торговых объектов.

В настоящее время в системе отражён каждый торговый контейнер рынка. Налоговые органы могут получать информацию о работающем в нём предпринимателе, применяемой налоговой ставке и обороте.

Как отметили в ГНС, ранее из пяти тысяч предпринимателей рынка только около половины уплачивали налоги на основе патента.

В Налоговой службе считают, что внедрение цифровых инструментов и создание благоприятных условий для предпринимателей способствовали выходу значительной части бизнеса из тени.