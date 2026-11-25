Национальное агентство по инвестициям при президенте КР подписало меморандум о сотрудничестве с гонконгской финансовой компанией GUOSEN SECURITIES (HK) FINANCIAL HOLDINGS COMPANY, LIMITED.

Документ направлен на развитие инвестиционного сотрудничества и привлечение международного капитала в Кыргызстан.

Меморандум 25 ноября подписал глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров.

По данным ведомства, в рамках подписанного документа стороны намерены совместно проработать механизмы привлечения финансирования и реализации инвестиционных проектов на территории Кыргызстана.

Также предусматривается изучение возможностей использования современных финансовых инструментов для финансирования перспективных инвестиционных проектов.