Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 25 ноября, в Бишкеке принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в церемонии приняли участие послы Великобритании Висенте Солера Дьюкар и США Стивен Гиллен, а также послы, аккредитованные в Кыргызской Республике по совместительству:

- Аргентины – Энрике Игнасио Феррер Виейра;

- Грузии – Леван Диасамидзе;

- Латвии – Даце Рутка;

- Сан-Марино – Риккардо Вентурини;

- Португалии – Жозе де Кастро Атаиде Амарал;

- Израиля – Йоав Быстрицки;

- Болгарии – Георги Воденски;

- Шри-Ланки – Фред Сеневиратне;

- Дании – Ларс Туесен;

- Малайзии – Рафеда Абдул бин Азиз;

- Вьетнама – Нгуен Тхань Ле;

- Египта – Самех Фарук Мохамед Шехат;

- Алжира – Жамила Ашур;

- Словакии – Любомир Регак.

Поздравляя дипломатов с официальным началом их миссий, Садыр Жапаров выразил уверенность, что их деятельность будет способствовать укреплению дружественных отношений, развитию политического диалога и расширению взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и представляемыми ими странами.

Президент отметил, что Кыргызстан проводит многовекторную, сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, основанную на принципах взаимного уважения, равноправия и учета взаимных интересов.

Глава государства рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества и основных целях страны в соответствии с Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2030 года.

Садыр Жапаров подчеркнул значимость избрания Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы, отметив готовность страны содействовать конструктивному международному диалогу и укреплению глобальной безопасности.

Учитывая продолжающиеся вооруженные конфликты и гуманитарный кризис в некоторых частях мира, президент отметил сложность современных международных процессов и необходимость совместных действий, направленных на укрепление безопасности и устойчивого развития.

По палестино-израильскому вопросу глава государства подчеркнул, что реализация принципа "два государства для двух народов" является единственным способом установить прочный мир.

Отдельное внимание было уделено вопросам изменения климата и устойчивого развития горных регионов. Садыр Жапаров пригласил представителей дипломатического корпуса принять активное участие во Втором глобальном горном саммите "Бишкек+25", который запланирован на 21–23 октября 2027 года в Бишкеке.

Президент также проинформировал дипломатов о предстоящих 27 января 2027 года выборах президента Кыргызской Республики и проводимой работе по обеспечению законности, открытости и прозрачности избирательного процесса. В этой связи он пригласил представителей иностранных государств принять участие в выборах в качестве международных наблюдателей.

Говоря о перспективах международного сотрудничества, Садыр Жапаров обозначил приоритетность привлечения инвестиций и реализации крупных инфраструктурных и стратегических проектов, включая строительство ГЭС "Камбар-Ата-1", железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", развитие энергетического коридора CASA-1000, а также цифровой инфраструктуры, сельского хозяйства и туристических кластеров.

В завершение встречи президент пожелал послам успехов в дипломатической деятельности, а представляемым ими государствам – мира, стабильности и процветания.