На современных цифровых маммографах диагностика занимает меньше времени. А главное - становится результативнее. Она позволяет поймать рак на самой ранней стадии. А значит, прогнозы от лечения будут самыми благоприятными.

Вчера состоялась официальная церемония передачи Национальному центру онкологии и гематологии двух современных маммографов Fujifilm AMULET SOPHINITY 2D и Fujifilm AMULET Innovality 3D с функцией биопсии. Японское оборудование передано при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в рамках проекта помощи больницам третичного уровня.

В торжественной церемонии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Таалайбек Масабиров, Гулкан Молдобекова и Чолпон Эсенаманова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике Рюити Хирано, глава представительства JICA в Кыргызской Республике Котаро Нисигату, министр здравоохранения Кыргызской Республики Дамир Осмонов.

Новые аппараты позволят расширить возможности диагностики заболеваний молочной железы, увеличить количество проводимых обследований и сократить время ожидания для пациенток. Одним из наиболее значимых нововведений станет возможность впервые проводить в центре биопсию под маммографическим контролем. Эта технология позволяет с высокой точностью получать образцы ткани из подозрительных участков молочной железы, в том числе из скоплений микрокальцинатов, которые не всегда доступны для визуализации и биопсии при ультразвуковом исследовании. По результатам гистологического исследования специалисты могут установить точный диагноз и определить дальнейшую тактику лечения.

Особые диагностические возможности предоставляет маммограф Fujifilm AMULET Innovality 3D, оснащенный технологией цифрового томосинтеза. Она позволяет получать послойные изображения тканей молочной железы, снижая эффект наложения анатомических структур и помогая врачу более детально оценивать подозрительные изменения. Это особенно важно при обследовании женщин с плотной тканью молочных желез, а также пациенток после хирургических вмешательств, когда рубцовые изменения могут затруднять интерпретацию результатов.

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов отметил, что новые аппараты позволят повысить точность диагностики и принимать более обоснованные клинические решения.

"Одно из важных преимуществ нового оборудования - возможность не только детально исследовать ткани молочной железы, но и проводить биопсию под маммографическим контролем. Аппарат помогает определить точное расположение подозрительного участка и выбрать место для забора материала. Это особенно важно в случаях, когда необходимый участок сложно обнаружить при ультразвуковом исследовании. В результате врач получает дополнительные возможности для точной диагностики, а пациентка - для своевременного начала лечения", - подчеркнул министр.

Важным преимуществом является и надежная защита от облучения и пациентов, и персонала. Разумеется, эффективное использование новых технологий требует специальной подготовки медицинских специалистов. Врачи-рентгенологи и рентгенолаборанты прошли обучение, освоили методики томосинтеза и биопсии под маммографическим контролем, а также познакомились со стандартами проведения исследований и контроля качества.

Министр здравоохранения выразил благодарность правительству Японии и Японскому агентству международного сотрудничества (JICA) за поддержку развития онкологической службы страны.

Оснащение Национального центра онкологии и гематологии современным диагностическим оборудованием - важный шаг в повышении доступности и качества медицинской помощи, раннем выявлении заболеваний молочной железы и сохранении здоровья женщин.

Главный "женский киллер" очень активный

В Кыргызстане самая высокая онкозаболеваемость среди женщин - это рак молочной железы. Во всем мире сейчас заболеваемость раком молочной железы занимает первое место, независимо от пола. Больше двух миллионов человек – это больные раком молочной железы. Заболеваемость и смертность от онкологии в нашей стране имеют тенденцию к росту, в том числе от этого вида рака. Но эту угрозу можно свести к минимуму, если вовремя распознать проблему на ранних стадиях заболевания и не искать альтернативных методов лечения, кроме специалистов-онкологов. Главный "женский киллер" - рак молочной железы - очень активный, он не ждет.