Кыргызстан и Тюркский инвестиционный фонд обсудили перспективы привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики страны, а также возможности реализации и софинансирования совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, сегодня, 26 ноября, глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров встретился с президентом Тюркского инвестиционного фонда Кубанычбеком Омуралиевым.

В ходе встречи Сабиров представил инвестиционный потенциал Кыргызстана, рассказал о мерах по защите прав инвесторов и создании благоприятных условий для ведения бизнеса.

Среди приоритетных направлений для привлечения инвестиций были обозначены энергетика, транспорт и логистика, туризм, агропромышленный комплекс, переработка сельскохозяйственной продукции и критические минералы.

"Для Кыргызстана Тюркский инвестиционный фонд является важным партнером в расширении инвестиционных возможностей. Мы заинтересованы в совместной реализации перспективных проектов, привлечении финансирования в приоритетные отрасли и создании новых возможностей для отечественного бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства. Уверен, что наше сотрудничество позволит перейти от достигнутых договоренностей к конкретным инвестиционным инициативам", - отметил Равшанбек Сабиров.

Стороны также обсудили практические шаги по реализации меморандума о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям и Тюркским инвестиционным фондом, подписанного 28 июля 2026 года в Бишкеке.

К перспективным направлениям взаимодействия отнесены продвижение инвестиционных инициатив, структурирование и софинансирование проектов, укрепление партнерства и активизация совместной работы по привлечению инвестиций.