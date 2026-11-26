Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров 26 ноября встретился с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Кыргызстане Александрой Соловьёвой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций, совершенствования инвестиционной политики и улучшения инвестиционного климата страны.

Особое внимание было уделено повышению институционального потенциала государственных органов и регионов в сфере инвестиционной деятельности, укреплению механизмов защиты прав и законных интересов инвесторов.

Также были рассмотрены вопросы развития институтов медиации и инвестиционного омбудсмена как инструментов досудебного урегулирования инвестиционных споров и повышения доверия инвесторов.

Участники встречи обсудили возможности привлечения экспертной и технической поддержки ПРООН, организации совместных обучающих мероприятий, а также включения приоритетов инвестиционного развития страны в будущие программы сотрудничества.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрства, определении приоритетных направлений взаимодействия и практической реализации совместных инициатив.