Сборная Кыргызстана примет участие в VIII чемпионате мира по мас-рестлингу, который пройдёт 28–29 ноября 2026 года в Казани (Россия).

Ожидается, что международный турнир соберёт спортсменов примерно из 55 стран мира. Кыргызстан представят 15 атлетов - 10 мужчин и пять женщин.

Кыргызстанские спортсмены выступят в различных весовых категориях, а также поборются за медали в абсолютной весовой категории.

На мировом первенстве национальная сборная выступит под руководством главного тренера Марата Раматова.