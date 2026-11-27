В Бишкеке 27 ноября и 1 декабря пройдут информационно-профилактические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Об этом сообщает Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ.

По его данным, 27 ноября в центре состоится День открытых дверей. С 10:00 до 16:00 жители и гости столицы смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ по слюне, получить консультации специалистов и узнать больше о мерах профилактики.

Центр расположен по адресу: ул. Логвиненко, 8.

Кроме того, 1 декабря с 16:00 до 18:00 в торговом центре VEFA состоится информационная акция, в рамках которой предусмотрены:

- бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусный гепатит В;

- вручение призов за правильные ответы;

- консультации специалистов.

Мероприятия направлены на повышение осведомленности населения о ВИЧ, важности своевременного тестирования и доступности профилактических услуг.

Организаторы приглашают жителей и гостей Бишкека принять участие в мероприятиях.