В Бишкеке 27 ноября и 1 декабря пройдут информационно-профилактические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Об этом сообщает Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ.
По его данным, 27 ноября в центре состоится День открытых дверей. С 10:00 до 16:00 жители и гости столицы смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ по слюне, получить консультации специалистов и узнать больше о мерах профилактики.
Центр расположен по адресу: ул. Логвиненко, 8.
Кроме того, 1 декабря с 16:00 до 18:00 в торговом центре VEFA состоится информационная акция, в рамках которой предусмотрены:
- бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусный гепатит В;
- вручение призов за правильные ответы;
- консультации специалистов.
Мероприятия направлены на повышение осведомленности населения о ВИЧ, важности своевременного тестирования и доступности профилактических услуг.
Организаторы приглашают жителей и гостей Бишкека принять участие в мероприятиях.