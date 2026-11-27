В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в мошенничестве на сумму свыше 3,8 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка А.С.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 25 июня 2025 года через мессенджер WhatsApp, представившись сотрудниками Министерства здравоохранения, ГКНБ и следственных органов, путем обмана и злоупотребления доверием завладели ее денежными средствами.

Под предлогом проведения "секретной операции" злоумышленники убедили заявительницу оформить кредит на сумму 238 970 сомов, обналичить деньги и перевести их через банкомат на указанные ими реквизиты, а также продать принадлежащее ей жилое помещение по заниженной стоимости.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила 3 810 470 сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД Бишкека установили и задержали подозреваемых М.Б.Б., 2006 года рождения, и Р.Б.К., 2003 года рождения.

В соответствии со статьями 96 и 97 УПК КР задержанные водворены в ИВС. Следствие продолжается.

ГУВД столицы призывает граждан проявлять бдительность, не доверять неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками государственных и правоохранительных органов, не оформлять кредиты, не переводить деньги и не совершать сделки с недвижимостью по их указанию. При поступлении подобных звонков необходимо незамедлительно обращаться в милицию по номеру 102.