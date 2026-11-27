Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Кыргызстане Леваном Диасамидзе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Бишкеком и Тбилиси.

Айбек Джунушалиев поздравил Левана Диасамидзе с назначением и выразил готовность содействовать укреплению дружественных связей, развитию культурно-гуманитарного взаимодействия и расширению прямых муниципальных контактов.

В свою очередь, посол Грузии поблагодарил за теплый прием и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Бишкеком.

Он отметил важность укрепления межмуниципальных связей, обмена опытом и реализации совместных инициатив в сферах культуры, туризма и городского развития.