В Кыргызстане 26 судебно-медицинских экспертов из Бишкека и регионов прошли обучение по медицинскому документированию насилия, пыток и жестокого обращения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По ее данным, обучение организовано Кыргызским государственным медицинским институтом переподготовки и повышения квалификации имени С. Б. Даниярова (КГМИПиПК) в рамках реализации постановления кабинета министров КР от 13 сентября 2024 года № 562, которым утверждены национальные Правила медицинского документирования насилия, пыток и жестокого обращения.

Цель курса - повышение профессиональных компетенций судебно-медицинских экспертов, отработка единых подходов к обследованию, документированию телесных повреждений и подготовке обоснованных экспертных выводов.

Обучение проходило в смешанном формате. С 18 по 21 ноября участники самостоятельно изучали теоретические материалы на образовательной онлайн-платформе, а 23-24 ноября в Бишкеке состоялись очные практические занятия.

Особое внимание было уделено вопросам медицинской этики, условиям и методике проведения судебно-медицинской экспертизы, а также взаимодействию с правоохранительными органами.

В ходе практических занятий специалисты разобрали учебные случаи, отработали навыки описания и фотографирования телесных повреждений, оценки степени соответствия результатов обследования сообщенным обстоятельствам и оформления заключения судебно-медицинского эксперта по форме № 003/4-у.

Программа курса предусматривает итоговое онлайн-тестирование. Участники, успешно завершившие обучение, получат сертификаты с указанием 20 кредит-часов.

Как отметили в Минздраве, применение единых стандартов медицинского документирования способствует повышению качества судебно-медицинской экспертизы, полноте и объективности экспертных заключений, а также формированию доказательной базы для эффективного расследования случаев насилия, пыток и жестокого обращения.

Очный этап обучения проведен при поддержке посольства Великобритании и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в рамках проекта ОФ "ЦИДП Партнеры".