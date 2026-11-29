Международный деловой совет провёл бизнес-завтрак, посвящённый развитию торговых и инвестиционных связей Кыргызстана со странами Европейского союза и Швейцарией.

Встреча объединила представителей банковского и страхового секторов, фондового рынка, горнодобывающей промышленности, туризма, фармацевтики, консалтинга, авиации и логистики, а также производственных и импортирующих компаний.

В обсуждении перспектив экономического сотрудничества приняли участие посол Европейского союза в КР Реми Дюфло, посол Германии Моника Ленхард, посол Франции Николя Фай, временный поверенный в делах посольства Венгрии Андрей Букаи и заместитель главы миссии посольства Швейцарии Андрес Мюллер. Дипломаты и представители бизнеса обменялись мнениями о перспективных направлениях сотрудничества и условиях, необходимых для расширения торговли и привлечения долгосрочных инвестиций в Кыргызстан.

Говоря о масштабах экономического сотрудничества, Реми Дюфло отметил, что Европейский союз является одним из основных торговых партнёров Кыргызстана. По его словам, общая стоимость проектов, которые ЕС в настоящее время реализует в Кыргызской Республике, составляет 200 млн евро.

Представители дипломатических миссий отметили заинтересованность европейского бизнеса в сотрудничестве с кыргызстанскими компаниями в сфере энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии и других направлениях зелёной экономики. Среди перспективных отраслей также были обозначены сельское хозяйство, туризм, логистика, гражданская авиация, информационные технологии, здравоохранение и образование.

Отдельное внимание уделено перспективам сотрудничества Кыргызстана и Германии в сфере занятости. Посол Германии Моника Ленхард отметила заинтересованность немецких работодателей в привлечении специалистов из Кыргызстана. По её словам, демографические тенденции в Германии и высокий потенциал молодого населения Кыргызстана создают предпосылки для расширения двустороннего сотрудничества в данной сфере.

Председатель правления Венгерско-Кыргызского фонда развития Улан Сарбанов представил возможности финансирования для компаний, зарегистрированных и работающих в Кыргызстане. Фонд предоставляет льготные кредиты на реализацию самоокупаемых проектов, а также содействует кыргызстанским и венгерским компаниям в поиске деловых партнёров.

Представители дипмиссий выразили готовность содействовать расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Кыргызстаном. Отмечена важность формирования стабильной и предсказуемой деловой среды для привлечения долгосрочных инвестиций и развития экономических связей. Особое внимание уделено совершенствованию законодательства, усилению защиты инвестиций, укреплению институтов и развитию инфраструктуры.