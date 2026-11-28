В Кыргызстане в рамках заседания Консультативного совета по поддержке корейских предпринимателей состоялось открытие специализированного окна Korean Desk. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по инвестициям при президенте КР.

В заседании приняли участие глава агентства Равшанбек Сабиров, посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Кванг Дже и представители корейского бизнеса.

Равшанбек Сабиров представил инвестиционные возможности Кыргызстана, основные показатели экономического развития, стратегические проекты и действующие меры государственной поддержки инвесторов.

Участники заседания обсудили перспективы кыргызско-корейского сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, информационных технологий, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, медицины и туризма.

"Мы заинтересованы не только в привлечении корейских инвестиций, но и в создании совместных предприятий, локализации производств, внедрении передовых технологий и подготовке квалифицированных кадров. Важно, чтобы совместные проекты способствовали развитию не только Бишкека, но и регионов Кыргызстана", - подчеркнул Равшанбек Сабиров.

Он также отметил, что первый саммит "Корея - Центральная Азия" и первый корейско-центральноазиатский бизнес-саммит в Сеуле открыли дополнительные возможности для развития двусторонних экономических связей.

В ходе рабочего визита в Республику Корея Национальное агентство по инвестициям провело переговоры с ведущими компаниями и финансовыми институтами, по итогам которых были подписаны меморандумы о сотрудничестве.