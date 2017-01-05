Кыргызстан и Китай. 25-летний юбилей дипломатических отношений

Президент Кыргызской Республики и Председатель Китайской Народной Республики обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами.

В послании Алмазбека Атамбаева отмечено, что за четверть века, прошедших с момента установления дипломатических отношений, Кыргызстан и КНР совместными усилиями наладили активный политический диалог, взаимовыгодное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также эффективное взаимодействие в области безопасности.

"Наши позиции по многим актуальным и важным вопросам международной повестки дня схожи или близки. Мы также плодотворно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур. В сентябре 2013 года в ходе вашего государственного визита в Кыргызскую Республику двусторонние отношения были выведены на уровень стратегического партнерства, что в полной мере соответствует духу добрососедства и дружбы между нашими народами", - говорится в телеграмме.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой от имени правительства Китая, китайского народа и от себя лично выразил президенту Алмазбеку Атамбаеву и кыргызскому народу поздравления и наилучшие пожелания.

По словам Председателя КНР, Китай и Кыргызстан твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающих интересы обеих стран, имеют плодотворное сотрудничество в таких многосторонних структурах, как ООН, ШОС и т.д. Благодаря развитию двусторонних отношений Китай и Кыргызстан не только успешно защищают интересы обеих стран, но и внесли весомый вклад в поддержание мира, стабильности, развития и процветания в регионе.

"Я придаю большое значение развитию китайско-кыргызских отношений. Китайская сторона неизменно будет поддерживать путь развития, выбранный Кыргызстаном в соответствии со своими реалиями, поддерживать усилия Кыргызстана, направленные на обеспечение государственной независимости, суверенитета, безопасности и развития ", - отмечено в телеграмме.

Он выразил готовность в дальнейшем продвижении китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства во благо двух стран и народов, распространил сообщение отдел информационной политики аппарата президента КР.