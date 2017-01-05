Кыргызстан и Китай. 25-летний юбилей дипломатических отношений

191  2
ВБ

Президент Кыргызской Республики и Председатель Китайской Народной Республики обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами.

В послании Алмазбека Атамбаева отмечено, что за четверть века, прошедших с момента установления дипломатических отношений, Кыргызстан и КНР совместными усилиями наладили активный политический диалог, взаимовыгодное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также эффективное взаимодействие в области безопасности.

"Наши позиции по многим актуальным и важным вопросам международной повестки дня схожи или близки. Мы также плодотворно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур. В сентябре 2013 года в ходе вашего государственного визита в Кыргызскую Республику двусторонние отношения были выведены на уровень стратегического партнерства, что в полной мере соответствует духу добрососедства и дружбы между нашими народами", - говорится в телеграмме.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой от имени правительства Китая, китайского народа и от себя лично выразил президенту Алмазбеку Атамбаеву и кыргызскому народу поздравления и наилучшие пожелания.

По словам Председателя КНР, Китай и Кыргызстан твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающих интересы обеих стран, имеют плодотворное сотрудничество в таких многосторонних структурах, как ООН, ШОС и т.д. Благодаря развитию двусторонних отношений Китай и Кыргызстан не только успешно защищают интересы обеих стран, но и внесли весомый вклад в поддержание мира, стабильности, развития и процветания в регионе.

"Я придаю большое значение развитию китайско-кыргызских отношений. Китайская сторона неизменно будет поддерживать путь развития, выбранный Кыргызстаном в соответствии со своими реалиями, поддерживать усилия Кыргызстана, направленные на обеспечение государственной независимости, суверенитета, безопасности и развития ", - отмечено в телеграмме.

Он выразил готовность в дальнейшем продвижении китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства во благо двух стран и народов, распространил сообщение отдел информационной политики аппарата президента КР.

URL: http://www.vb.kg/353086
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Китай, Си Цзиньпин
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Сергей Тихомиров
05.01.2017, 15:35
Карма: +14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 117
Минусов: 103
Комментариев: 301

Вот в честь юбилея пусть КНР уже примет наши условия по строительству железной дороги. Это нужно обеим сторонам.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Аза
05.01.2017, 23:21

Они примут, если мы колею как у них сделаем.....они прокладывают путь в россию, нас пройдут за полдня.....и дороги они строят ..согласно их военной доктрине...и дракон подождёт ещё лет 100....

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  