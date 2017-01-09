Как стать культурным в Год нравственности. Пособие для начинающих (опрос)

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Глеб Куренев

2017 год, как известно, объявлен Годом нравственности, воспитания и культуры. На первый взгляд, ничего сложного. Веди себя хорошо, никого не обижай и будет тебе счастье. Но это легко только на словах. А на деле мы имеем то, что имеем. Люди элементарно не могут донести мусор до урны, агрессия проявляется везде. А сквернословие дошло до того, что за него уже необходимо штрафовать, что в принципе и начали делать власти. Так как же быть культурным и нравственным в Год культуры и нравственности?

Жизнь состоит из мелочей, и многое из этих мелочей мы делаем на подсознательном уровне сами того не замечая. Например, многие из нас любят посмаковать сигареткой после еды или в перерывах между работой. Но, к сожалению, не всегда последствия таких пятиминуток попадают в урну. Мы часто на автопилоте кидаем "бычок" на землю. Вроде бы ничего страшного, от одного окурка никому хуже не станет. Но где упал окурок, там начинается помойка, а это уже не эстетично, в особенности для столицы.

Именно поэтому в Бишкеке можно наблюдать пустые урны и свалки рядом с ними. И можно вечно находить оправдания, что за нас уберет "Тазалык". Но тем не менее, пока мы не научимся доносить свои отходы до мусорки, нам придется жить по шею в грязи, а это уже некультурный социум.

В январе прошлого года в кирнете активно распространялся ролик под названием "Шелуха", где две девушки гордо кидали шелуху от семечек прямо на землю. Общество их встретило возмущением и негодованием.

Чего ещё не хватает нам, чтобы быть культурнее, так это уважения. "Уважение предписывает не причинять другому человеку вреда ни физического, ни морального. Уважение - одно из важнейших требований этики", - такую характеристику слову "уважение" дает "Википедия". Но давайте будем честны, мы не прочь и с друзьями пошуметь ночью во дворе, и накопленный стресс сорвать на продавце в магазине. А самое главное - продемонстрировать словарный запас и устроить состязание, кто знает больше нецензурных слов.

Но, пожалуй, как нигде уважение к окружающим нужно на дорогах. В условиях пробок, конечно, тяжело держать себя в руках, но делать это необходимо. Иначе есть риск не только задеть кого-нибудь морально или физически, но и самому получить. Особым пунктом нашей кыргызстанской души является хвастовство. Особенно мощью своего автомобиля и его стереосистемой. Особенно ночью, и самое главное - в густонаселенном районе. Ну чтобы все знали.

И как же не упомянуть про комфорт? Человек ведь всегда стремится, чтобы было как можно удобнее и уютнее. Это правило распространяется и на крошечные сиденья маршрутки. Это для всех они маленькие и хлипкие, а для меня - это королевский трон, на котором надо развалиться на два сиденья и ноги расставить пошире. Конечно, так делать не стоит так же, как и притворяться спящим, когда в транспорт заходят пожилые люди или женщины.

Кто же такой культурный человек? Такой вопрос "ВБ" решил задать жителям Бишкека. И как выяснилось, не каждый смог дать характеристику таковому.

Добрый, порядочный, воспитанный, чистый, ухоженный - краткий список того, что назвали горожане. Одним из лучших ответов был: "Такой человек, который относится к окружающим так же, как хотел бы, чтобы относились к нему". И ведь действительно, если все будут придерживаться этого правила, общество станет добрее и воспитаннее. Но, в конце концов, чтобы быть культурным человеком, не обязательно разбрасываться цитатами Оруэлла и Бредбери, достаточно соблюдать основные нормы морали и этики.

URL: http://www.vb.kg/353293
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Бишкек, культура
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