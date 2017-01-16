Крушение турецкого Боинга 747 в селе Дача-Суу. Хронология событий. Часть 2

1096  0
Аида Джумашева

В селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области недалеко от аэропорта рано утром упал грузовой самолет. Авиалайнер летел из Гонконга в Стамбул.

В международном аэропорту "Манас" авиалайнер планировал дозаправиться. Однако из-за сильного тумана борт не смог сесть на взлетно-посадочную полосу.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций подтвердили данную информацию. Самолет упал в 7.18.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

На месте работают специалисты, информации о причинах падения пока нет.

19.36 До сих пор не нашли корпус самолета, сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев. А черные ящики разрушенного самолета завтра передадут Международной авиационной комиссии

19.25 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования в связи с трагедией.

18.00 Также около Морфокорпуса КГМА КР установлены палатки Красного Полумесяца Кыргызстана, где происходит раздача горячего питания для пострадавших и оказывается психологическая помощь родственникам.

17.50 На месте происшествия организованы пункты горячего питания:

16.33 Пострадавших и родственников погибших в авиакатастрофе в селе Дача-Суу разместят в гостинице "Семетей". Поручение дал первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Первая часть трансляции находится здесь

URL: http://www.vb.kg/353753
Теги:
авиакатастрофа, Минздрав, МЧС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (30 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  