Крушение турецкого Боинга 747 в селе Дача-Суу. Хронология событий. Часть 2

В селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области недалеко от аэропорта рано утром упал грузовой самолет. Авиалайнер летел из Гонконга в Стамбул.
В международном аэропорту "Манас" авиалайнер планировал дозаправиться. Однако из-за сильного тумана борт не смог сесть на взлетно-посадочную полосу.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций подтвердили данную информацию. Самолет упал в 7.18.
Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.
На месте работают специалисты, информации о причинах падения пока нет.
19.36 До сих пор не нашли корпус самолета, сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев. А черные ящики разрушенного самолета завтра передадут Международной авиационной комиссии
19.25 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования в связи с трагедией.
18.00 Также около Морфокорпуса КГМА КР установлены палатки Красного Полумесяца Кыргызстана, где происходит раздача горячего питания для пострадавших и оказывается психологическая помощь родственникам.
17.50 На месте происшествия организованы пункты горячего питания:
16.33 Пострадавших и родственников погибших в авиакатастрофе в селе Дача-Суу разместят в гостинице "Семетей". Поручение дал первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.
Первая часть трансляции находится здесь