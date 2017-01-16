Крушение турецкого Боинга 747 в селе Дача-Суу. Хронология событий. Часть 2

В селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области недалеко от аэропорта рано утром упал грузовой самолет. Авиалайнер летел из Гонконга в Стамбул.

В международном аэропорту "Манас" авиалайнер планировал дозаправиться. Однако из-за сильного тумана борт не смог сесть на взлетно-посадочную полосу.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций подтвердили данную информацию. Самолет упал в 7.18.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

На месте работают специалисты, информации о причинах падения пока нет.

19.36 До сих пор не нашли корпус самолета, сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев. А черные ящики разрушенного самолета завтра передадут Международной авиационной комиссии

19.25 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования в связи с трагедией.

18.00 Также около Морфокорпуса КГМА КР установлены палатки Красного Полумесяца Кыргызстана, где происходит раздача горячего питания для пострадавших и оказывается психологическая помощь родственникам.

17.50 На месте происшествия организованы пункты горячего питания:

16.33 Пострадавших и родственников погибших в авиакатастрофе в селе Дача-Суу разместят в гостинице "Семетей". Поручение дал первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Первая часть трансляции находится здесь