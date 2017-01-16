Крушение Боинга 747: Мальчик остался сиротой. Его заберут родственники

Оставшегося после крушения самолета сиротой мальчика забрали родственники. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, третьеклассник ушел утром в школу, а придя после уроков, выяснилось, что вся его семья - мама и папа погибли под обломками самолета.

"В настоящий момент его забрали родственники", - сказал Абулгазиев.

Он добавил, что в результате авиакатастрофы погибли и дети, вышедшие утром по нужде в туалет.

"Сейчас опознано 16 человек. Из этого числа 6 мужчин, 3 женщины и 5 детей. Если родственники других погибших захотят похоронить их на малой родине, конечно, мы отдадим тела. Если погибших никто не опознает, то тела похоронят на близлежащих кладбищах Чуйской области", - отметил вице-премьер.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.