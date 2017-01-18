Оперативный штаб на месте крушения самолета работает бесперебойно

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ВБ

Оперативный штаб по аварийно-спасательным и другим неотложным работам координирует действия различных ведомств и служб.

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев взял под личный контроль вопросы своевременного обеспечения всем необходимым лиц, принимающих участие в поисково-спасательной операции и разборе завалов на месте авиакатастрофы, приеме и распределении поступающей гуманитарной помощи.

На месте авиакатастрофы работают спасатели МЧС, привлечены спецтехника и техника служб Гражданской защиты. Место авиакатастрофы оцеплено и круглосуточно охраняется сотрудниками МВД.

Все сотрудники министерств и ведомств, участвующих в поисково-спасательной операции обеспечены необходимой одеждой, оборудованием, горячим питанием и местами для отдыха.

URL: http://www.vb.kg/353850
Теги:
авиакатастрофа, МВД, МЧС
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (66 материалов)
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