Оперативный штаб на месте крушения самолета работает бесперебойно

Оперативный штаб по аварийно-спасательным и другим неотложным работам координирует действия различных ведомств и служб.

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев взял под личный контроль вопросы своевременного обеспечения всем необходимым лиц, принимающих участие в поисково-спасательной операции и разборе завалов на месте авиакатастрофы, приеме и распределении поступающей гуманитарной помощи.

На месте авиакатастрофы работают спасатели МЧС, привлечены спецтехника и техника служб Гражданской защиты. Место авиакатастрофы оцеплено и круглосуточно охраняется сотрудниками МВД.

Все сотрудники министерств и ведомств, участвующих в поисково-спасательной операции обеспечены необходимой одеждой, оборудованием, горячим питанием и местами для отдыха.