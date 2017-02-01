ГКНБ больше четырех часов допрашивал Аиду Салянову

Аида Салянова находится на допросе в ГКНБ по делу о незаконной выдаче лицензии адвокату Бакиевых Алексею Елисееву. Как сообщается, Салянова проходит в качестве подозреваемой.

Отметим, что на допрос Салянова должна была прийти еще вчера, 31 января. Накануне ее сторонники также собирались около здания Госкомитета, однако депутат так и не явилась. Сегодня ГКНБ направил ей повторную повестку.

В это время около здания собираются сторонники и родственники Аиды Саляновой. Они стоят около входа в Госкомитет со стороны бульвара Эркиндик.

На месте находится корреспондент "ВБ", который следит за развитием ситуации.

22.22 Аиду Салянову отпустили из ГКНБ. Она призвала своих сторонников расходиться.

21.47 "Нам завтра на работу. Мы все замерзли. Отпустите ее", - заявляют сторонники Саляновой.

21.22 К зданию ГКНБ приехал лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев.

"Дело сфальсифицировано. Обвинения в продлении адвокатской лицензии смешные. Если бы даже было так, это бы не повлекло тяжких последствий. Я думал, что допрос продлится несколько часов, но он уже идет более четырех. Согласно УПК, разрешенный минимум уже прошел.

Доказательства невиновности Саляновой скоро придут из латвийского парламента. ГКНБ предъявляет ей последствия незаконной выдачи лицензии. Елисеев после получения лицензии открыл консалтинговую фирму, что послужило поводом для предоставления убежища в Латвии. Лицензия выдана в конце июня, Елисеев зарегистрировал фирму 29 апреля 2010 года, то есть за два месяца до выдачи лицензии.

ГКНБ и прокуратура пренебрегают здравой логикой и законностью. Это явно политический заказ. Надеюсь, что здравый разум и рассудок возьмет верх", - заявил Текебаев.

20.58 Количество сторонников Саляновой около ГКНБ увеличилось. Как передает наш корреспондент, насчитывается около 50 человек.

Люди требуют, чтобы ее выпустили из здания Госкомитета. По словам сторонников, ее удерживают там незаконно. Они заявляют, что Салянову прочили в президенты, а сейчас удерживают.

"Сколько можно держать человека? Мы стоим здесь уже четыре часа. Она ни в чем не виновата"

20.38 Сторонников Аиды Саляновой насчитывается около 40 человек.