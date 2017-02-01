Стрит-арт с китами закрасили белой краской

Стрит-арт с китами на жилом доме на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова закрасили белой краской.

Ранее его авторы заявили, что картина не имеет никакого отношения к виртуальной игре "Синий кит", ведущей к суициду подростков. Они подчеркнули, что на стене изображена белуха.

Стрит-арт с изображением двух китов и мальчика, который пришел посмотреть на них в океанариуме появился в 2015 году. Площадь рисунка составила около 100 квадратных метров. Трудились над ней художники пять дней.

А сегодня вечером стену дома, на которой изображен океанариум полностью закрасили.

Напомним, в последние дни в кыргызстанском сегменте социальных сетей появились хэштеги игры для подростков с условным названием "Тихий дом". Подростков собирают в группы, где им дают различные задания, сопряженные с опасностью. В конечном счете это должно привести к самоубийству.

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, эта игра уже привела к увеличению случаев суицида среди подростков Казахстана и России.

Вчера правоохранительные органы начали проверку распространения игры в соцсетях, а Минобразования поручило школам усилить контроль учеников к доступу к сетевым играм и безопасному контенту интернета.

Сегодня, 1 февраля, восьмиклассник выбросился с четвертого этажа высотного дома. По словам родственников мальчика, незадолго до гибели он получил сообщение: "Чтобы спастись, нужно выпрыгнуть из окна".