Северэлектро: "Умные счетчики" не врут, во всем виноваты квартиранты

Споры и разногласия вокруг так называемых "умных счетчиков" начались с момента их установок. Многие активисты заявляли, что новые аппараты завышают показания потребления электроэнергии, но затем после череды оправданий и доказательств энергетиков в своей невиновности и в точности приборов резонанс утих.

Однако недавно один из парламентариев вновь задался вопросом: на самом ли деле счетчики показывают достоверные данные. По мнению депутата Кожобека Рыспаева, причина возмущения граждан связана с тем, что считывающие устройства разные и вычисляют потребление они тоже по-разному.

А сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по вопросам функционирования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ). Глава кабмина отметил, что многие граждане возмущены работой "умных счетчиков". На что председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" пояснил, что они выясняют причины возмущения абонентов и ведут проверки.

"Нами ведется соответствующая работа со всеми абонентами, ведутся рейдовые проверки для уточнения точного количества использованной электроэнергии", - сказал Айбек Калиев.

Тем временем пока шли разбирательства в кабинете министров, ОАО "Северэлектро" провело пресс-тур, чтобы продемонстрировать исправность счетчиков. К несогласным с показаниями абонентам приезжает бригада и проводит диагностику "умного счетчика" на дому.

"К нам 10 февраля поступило заявление от абонента, что у него вышла сумма, превышающая его обычное потребление. Мы на месте объяснили абоненту, что из-за того, что он держит квартирантов в количестве 10-12 человек, сумма и вышла около 12 тысяч сомов. Некоторые квартиранты жалуются хозяину дома, что им много насчитали и хозяин идет разбираться. Мы тут ни при чем, виновен сам владелец. Те же, у кого нет квартирантов, жалуются, что у них сумма выходит 5-6 тысяч сомов, но в основном у всех электроотопление", - сообщил начальник отдела Первомайского района службы сбыта Бишкека Осмонбек Абдырахманов.

В итоге абоненты соглашаются оплатить начисленные суммы. Для того чтобы доказать абоненту его неправоту техник-метролог производит диагностику работы счетчика, замеряя по секундомеру, какое количество электричества проходит по проводам.

"По данным на пятницу, поступило 171 заявление. Те, что поступали письменно, их полностью проверили - у всех счетчики работают правильно и многие уже оплатили", - сказал начальник службы сбыта Бишкека Максатбек Сагындыков.

В случае если абоненты не согласны с результатами диагностики, он вправе потребовать проведения экспертизы. Причем, как отметили в "Северэлектро", совершенно бесплатно.

"По умным счетчикам было внедрено удаленное отключение и подключение. В Бишкеке 235 тысяч абонентов, из них у 117 тысяч установлены счётчики. Еще не все монтажные работы проведены, мы еще не все счетчики видим, но порядка 80-85% мы уже отслеживаем. Ежемесячно около ста тысяч счетчиков выходят на связь. В случае несогласия абонента с показателями счетчика мы проводим обследование своими приборами. В том случае, если абонент с этим не согласен, мы снимаем счетчик и проводим проверку в лаборатории Госстандарта. Абоненты не должны ничего оплачивать, все расходы по экспертизе оплачиваем мы", - сообщил Тилебалды Жаныбаев, руководитель департамента покупки и продажи электроэнергии ОАО "Северэлектро".

В каждый "умный счетчик" встроен микрочип компании "Сапатком", благодаря которому показания снимаются автоматически, а процесс отключения и подключения электроэнергии проводится дистанционно. Все данные о потреблении приходят на сервер ОАО "Северэлектро".

"В декабре из-за финансовых проблем компании "Сапатком" их станции не могли передать данные на наш сервер. Абонентам, данные которых не поступили, счета были выставлены по среднему значению по предыдущим данным. Когда данные поступят со счетчиков на сервер "Северэлектро", в следующем месяце мы уже пересчитаем по реальным данным", - сообщил замглавы отдела информационных технологий ОАО "Северэлектро" Сыргак Алымкулов.

Энергетики уверены, что они никого не обманули, и никто не переплатил просто так. В тот период пока "умные счетчики" не были подключены к сети, количество кВ/ч устанавливалось по уровню потребления прошлого месяца. В том же случае, если абонент переплатил определенную сумму, в следующем месяце к нему придет счет с учетом переплаты. Если же напротив, была недоплата, придется доплатить.